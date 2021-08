Tita e Banti sono medaglia d’oro nella vela alle Olimpiadi! L’Italia domina la classe Nacra 17 Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d’oro nella classe Nacra 17 di vela alle Olimpiadi di Tokyo: la coppia azzurra è entrata in testa nell’ultimo giorno di regata, controllando la Gran Bretagna che era l’unico equipaggio che poteva impensierirli. L’Italia torna sul podio nella vela alle Olimpiadi dopo 13 anni.

A cura di Paolo Fiorenza

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ruggero Tita e Caterina Banti danno all'Italia la quinta medaglia d'oro di queste Olimpiadi, trionfando nella classe Nacra 17 di vela. Un successo strepitoso e mai in discussione, quello della coppia formata dal 29enne di Rovereto e dalla 34enne romana: Tita e Banti sono stati in testa fin dalla prima giornata di regate, incrementando il vantaggio fino all'epilogo di oggi, in cui hanno controllato l'unico equipaggio che avrebbe potuto ancora impensierirli, quello della Gran Bretagna piazzatasi al secondo posto finale.

La coppia italiana non ha rischiato nulla, visto che per vincere l'oro era sufficiente classificarsi almeno sesti nella regata di oggi, o comunque non arrivare più di cinque barche dietro gli inglesi. Impeccabili Tita e Banti, che non hanno forzato la partenza per non incorrere in sanzioni ed hanno marcato stretto John Gimson e Anna Burnet. Il sesto posto all'arrivo, immediatamente alle spalle della coppia britannica, ha sigillato la medaglia azzurra del metallo più prezioso, lasciando l'argento agli inglesi.

Tita e Banti hanno letteralmente dominato la classe Nacra 17 alle Olimpiadi di Tokyo: basti pensare che nelle regate precedenti a quella di oggi avevano ottenuto 4 primi posti, 3 secondi e 2 terzi, entrando nella Medal Race con 12 punti di vantaggio sugli inglesi e 24 sulla coppia tedesca, che si è aggiudicato il bronzo. Un risultato storico per l'Italia, che torna sul podio olimpico della vela 13 anni dopo le due medaglie di Pechino 2008: l'argento di Alessandra Sensini nei Windsurf e il bronzo di Diego Romero nei Laser. La coppia formata da Ruggero Tita e Caterina Banti arricchisce dunque il suo palmarès nel Nacra 17: l'oro olimpico si aggiunge all'oro mondiale del 2018 e ai due ori europei 2017 e 2018.