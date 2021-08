Italia mostruosa nell’inseguimento a squadre: nuovo record del mondo, è in finale! L’Italia si è qualificata per la finale dell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista. Uno straordinario Filippo Ganna ha regalato la finale agli azzurri.

A cura di Alessio Morra

Jonathan Milan, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Simone Consonni si sono qualificati per la finale nell'inseguimento a squadre del ciclismo su pista. E con un finale di gara mostruoso. Straordinario Filippo Ganna che ha piegato la Nuova Zelanda e ha regalato all'Italia anche il record del mondo.

C'erano grosse speranze per la squadra azzurra, la Nuova Zelanda non era un avversario semplice. L'Italia è partita meglio, poi gli All Blacks si sono messi davanti. L'Italia era chiamata a una rimonta strepitosa a due giri dalla fine. E la rimonta è arrivata. Filippo Ganna ha corso al massimo ed è riuscito a recuperare il mezzo secondo di ritardo e dopo aver tagliato il traguardo ha scoperto pure che, oltre alla finale olimpica, ha conquistato con Milan, Lamon e Consonni il record del mondo di specialità.

