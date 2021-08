La rinascita di Simone Biles: splendida medaglia di bronzo, le avversarie esultano per lei Simone Biles è tornata alle gare e ha ottenuto la medaglia di bronzo nella prova alla trave. Un risultato eccezionale che è stato celebrato anche dalle sue avversarie, le altre partecipanti alla finale hanno applaudito l’americana al termine della sua esecuzione. Biles a causa dei ‘twisties’ aveva rinunciato a diverse gare di queste Olimpiadi.

A cura di Alessio Morra

Simone Biles doveva essere una delle stelle delle Olimpiadi, si pensava che facesse incetta di medaglie, ma ha avuto dei problemi, problemi importanti che l'hanno portata fuori dalla prima finale disputata e poi l'ha portata a rinunciare alle successive finali. Oggi l'americana ha gareggiato nella prova alla trave e ha ottenuto la medaglia di bronzo, e quando l'ha conquistata ha ricevuto gli applausi delle sue avversarie, che non potevano non essere colpite dalla sua particolare storia.

Seconda medaglia ai Giochi di Tokyo per Simone Biles

La medaglia d'oro l'ha vinta la 16enne cinese Chenchen Guan, campionessa olimpica alla trave (14.633), medaglia d'argento per l'altra cinese Xijing Tang (14.233). Terzo posto e bronzo per Simone Biles (14.000). Un ritorno in grande stile per la ventiquattrenne americana, che vince la seconda medaglia di questi Giochi di Tokyo, dopo quella conquistata a squadra, sempre d'argento.

