Olimpiadi Tokyo 2020 in diretta live, medaglie italiani oggi: Italia in finale della 4×400. Stati Uniti d’oro nel basket, Francia battuta

I risultati dell'Italia e le medaglie alle Olimpiadi di oggi, sabato 7 agosto, con il programma degli italiani in gara e gli orari TV su Rai e Discovery+. Con ancora negli occhi i tre ori conquistati dall'Italia in un venerdì indimenticabile, ori vinti da Antonella Palmisano, Luigi Busà e dalla staffetta 4×100 che permettono all'Italia di salire a quota 38 medaglie, oggi si torna in pista. Gli Stati Uniti per la quarta volta consecutiva hanno vinto la medaglia d'oro del torneo olimpico maschile di basket, Francia superata 87-82. L'Italia cerca ancora di vincere medaglie con l'Atletica. Perché la 4×400 è in finale, che prenderà il via alle 14.45. In gara anche nell'omnium del ciclismo su pista Elia Viviani e Simone Consonni. Mentre nella lotta tra i protagonisti della finale per il bronzo, a cui si accede tramite ripescaggi, c'è anche l'italiano Abraham Conyedo. Disputerà la finale dell'All-around individuale di Ginnastica Ritmica Milena Baldassarri. In programma anche la finale del torneo calcistico maschile tra Spagna e Brasile.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti