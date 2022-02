Olimpiadi invernali Pechino 2022, il programma di oggi 18 febbraio: gli orari TV e le gare degli italiani

Le gare delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono trasmesse in tv in chiaro su Rai 2 e Rai Sport +HD per un totale di 100 ore di diretta. Per poter seguire invece il live streaming è disponibile la piattaforma di RaiPla. In abbonamento, si possono vedere i Giochi su Eurosport (anche nelle finestre dedicate su DAZN e Sky) sia in Tv sia in live streaming e, sempre in abbonamento, su Discovery+ ed Eurosport Player.