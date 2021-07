Olimpiadi diretta, risultati e gare di oggi: Pellegrini settima, 4 medaglie per l’Italia, in finale pure nella scherma.

I risultati dell'Italia e le medaglie alle Olimpiadi di oggi, mercoledì 28 luglio, quinto giorno di gare. Tutto il programma degli italiani in gara e la diretta TV su Rai e Discovery+. Federica Pellegrini ha chiuso al settimo posto la finale dei 200 stile libero, finale che è stata vinta dall'australiana Titmus. Dopo la gara la nuotatrice italiana ha confermato addio alle gare: "È stato un bel viaggio. Me la sono goduta dall’inizio alla fine". L'Italia ha conquistato oggi già tre medaglie. Ha vinto il bronzo Federico Burdisso nei 200 farfalla, mentre nel quattro senza l'equipaggio azzurro ha vinto il bronzo in una giornata contrassegnata dalla positività di Rossetti, che non ha potuto disputare la finale. Diventa sempre più corposo il medagliere dell'Italia.

Prima medaglia nel Canottaggio per l'Italia a Tokyo 2020. E poi c'è la medaglia certa di Irma Testache qualificandosi per la semifinale del torneo femminile di boxe (57 kg), che sabato disputerà la semifinale, ma anche in caso di sconfitta avrebbe garantito il bronzo, perché nella boxe non c'è la finale del 3° e 4° posto. In finale per l'oro l'Italia della Scherma, che ha vinto una stupenda semifinale contro la fortissima Ungheria. Gli azzurri conquisteranno almeno l'argento. Il programma della giornata di oggi prevede la gara a squadre di scherma di sciabola, la chiusura della fase a gironi del torneo di calcio e il match dell'Italia di basket.

