Prosegue il pressing della Juventus su Manuel Locatelli del Sassuolo: nelle trattative si inseriscono anche Borussia Dortmund e Arsenal. I piemontesi, forti della volontà del giocatore di vestire il bianconero, restano in vantaggio: a breve l'incontro con gli emiliani per trovare la quadra sulla formula dell'operazione.

Il Milan riabbraccia Brahim Diaz: accordo raggiunto con il Real Madrid sulla base di un prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro e controriscatto a 27 milioni. I rossoneri continuano la ricerca dell'attaccante: oggi l'affondo per Giroud del Chelsea, Luka Jovic (in prestito dalle Merengues) l'alternativa . Si complica il rinnovo di Kessie che ha il contratto in scadenza tra un anno: l'ivoriano chiede 6 milioni netti a stagione, i meneghini sono fermi a 4 milioni.

L'Inter insiste per Bellerin dell'Arsenal per il dopo Hakimi, ma si valuta Patrick van Aanholt che da domani sarà libero a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Crystal Palace. Doppio colpo dell'Atalanta che prende il portiere Juan Musso dall'Udinese ed è vicinissima all'olandese Koopmeiners: trattativa avanzata anche con il Bologna per Tomyasu.

Stallo per Correa al Psg (che vuole inserire una contropartita tecnica), la Lazio è vicina a Basic del Bordeaux (accordo con il calciatore, ai dettagli con il club francese) e al ritorno di Felipe Anderson, in settimana incontro decisivo con il Napoli per Hysaj. Prossimo l'annuncio di Italiano come nuovo allenatore della Fiorentina (Hristov andrà allo Spezia come ricompensa per la clausola rescissoria del tecnico). Domani Roberto D'Aversa sarà annunciato sulla panchina della Sampdoria con Faggiano che sarà il nuovo direttore sportivo mentre Osti prenderà il ruolo di direttore generale.