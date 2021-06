Nelle notizie di calciomercato di oggi, spicca l'intesa raggiunta tra il Milan e Giroud sul contratto. Il centravanti avrebbe detto sì ad una proposta di contratto biennale a 3.5 milioni di euro. Ora, nonostante il rinnovo con il Chelsea, può comunque liberarsi in virtù di un patto con il club. I rossoneri però sono al lavoro con i Blues anche per altri due giocatori ovvero Ziyech, considerato l'erede di Calhanoglu e il grande ex Bakayoko. Molto gradito anche Damsgaard della Sampdoria, in grande spolvero agli Europei con la nazionale danese. La Juventus incontrerà oggi il Sassuolo per Locatelli: gli emiliani hanno aperto alla cessione del centrocampista, che potrebbe concretizzarsi per un'operazione da 40 milioni. I bianconeri spingono sul prestito con opzione per il riscatto e il possibile inserimento della contropartita Dragusin.