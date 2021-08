Ultime notizie di calciomercato LIVE: Pellegri va al Milan in prestito, la Roma su Lenglet

Le ultimissime news di calciomercato: tutte le trattative su acquisti e cessioni di Juve, Milan, Inter e delle altre squadre di serie A oggi. Dopo aver presentato Florenzi, il Milan stringe per Bakayoko e Pellegri. Il trasferimento dell'attaccante del Monaco è praticamente fatto: arriva in prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore per i rossoneri è spuntata la suggestione Bernardo Silva dal City. L'Inter stringe per completare il reparto offensivo: Correa sorpassa Thuram, l'argentino spinge per raggiungere Inzaghi, c'è da colmare la distanza dai 35 milioni chiesti dalla Lazio. Per la Roma spunta Lenglet dal Barcellona: José Mourinho prova a favorire l'operazione con una chiamata al giocatore. Dusan Vlahovic sembra ormai destinato a restare alla Fiorentina: l'Atletico Madrid sta per prendere Cunha, il serbo rinnoverà in settimana.

