La Juventus è la destinazione preferita di Manuel Locatelli, ma i bianconeri devono superare la concorrenza dell'Arsenal per il centrocampista del Sassuolo: ad oggi i Gunners sono l'unico club ad aver presentato un'offerta ai neroverdi per la mezzala protagonista agli Europei con l'Italia di Roberto Mancini.

Milan e Roma pensano all'attaccante austriaco dello Stoccarda Kalajdzic. Si avvicina il ritorno di Bakayoko in rossonero: vicini all'accordo con il Chelsea per il prestito del francese. L'Inter lavora al futuro: i nerazzurri lavorano su Onana per il dopo Handanovic, il portiere al giugno 2022 vedrà scadere il suo contratto con l'Ajax. Per il presente invece Van Aanholt, Bellerin e Zappacosta per sostituire Hakimi che a breve sarà annunciato dal Psg (operazione da circa 70 milioni di euro).

Si muove anche il Napoli: bloccato il portiere ceco Tomas Vaclik svincolatosi dal Siviglia. Due colpi per il Cagliari: in prestito dall'Olympique Marsiglia arriva Kevin Strootman, dal Genoa arriva invece l'esterno Paolo Ghiglione (Vicario al Grifone). Rolando Maran vicinissimo a diventare il nuovo allenatore dello Spezia dopo l'addio di Italiano.

Due calciatori in entrata anche per la Lazio: oggi l'incontro con il Napoli per definire il passaggio di Hysaj in biancoceleste, sempre più vicino anche il centrocampista Basic del Bordeaux. Due giocatori in uscita invece per la Roma: quasi definite le cessioni di Pau Lopez e Under al Marsiglia che dovrebbero portare 27 milioni di euro nelle casse giallorosse.