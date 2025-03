Napoli-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Dimarco a segno su punizione

Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 11 sfide contro l’Inter in Serie A (4N, 6P): nel periodo (da inizio 2020) contro nessun’altra squadra i partenopei hanno ottenuto meno successi (uno) e perso così tante gare (sei).

Per la quinta volta nelle ultime 10 stagioni (dal 2015/16), Napoli e Inter si sfideranno iniziando la giornata nelle prime due posizioni in classifica; in questi quattro precedenti, dopo un primo successo degli azzurri (2-1 con doppietta di Gonzalo Higuaín, 30 novembre 2015), ci sono stati poi tre pareggi, incluso quello del match di andata (1-1).

L’Inter è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque trasferte contro il Napoli in Serie A (2V, 2N); in particolare, dopo il successo nell’ultima gara al Maradona (3-0, 3 dicembre 2023), i nerazzurri potrebbero battere i partenopei a domicilio per due match di fila per la prima volta dal 1997 nella massima serie.

Il Napoli non trova il successo da quattro gare in campionato, con tre pareggi seguiti da una sconfitta: una squadra di Antonio Conte non è mai rimasta per cinque match consecutivi senza vincere in Serie A; i partenopei, dopo la sconfitta contro il Como, potrebbero perdere due gare di fila per la prima volta da dicembre 2023, in cui uno dei due ko fu proprio contro l’Inter in casa (0-3).

Due dei tre gol messi a segno da Giacomo Raspadori in questa Serie A sono arrivati nel 2025 e tra gli attaccanti con più di una rete all’attivo da inizio anno, nessuno ha effettuato meno tiri del classe 2000 azzurro (cinque – due marcature con cinque conclusioni anche per Daniel Maldini). Inoltre, dopo i gol contro Lazio e Como, Raspadori potrebbe andare a segno per tre presenze di fila per la prima volta in Serie A.