Napoli-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

La diretta live di Napoli-Como di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

10 Febbraio 2026 20:00
Ultimo agg. 21:12
Immagine

La diretta live della partita Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia. Conte tiene a riposo McTominay (non convocato), in difesa rientra Mazzocchi, abbassa Elmas accanto a Lobotka (vista l'indisponibilità di lungo corso anche di Anguissa), schiera Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund. Fabregas al Maradona con la difesa a quattro, Nico Paz regolarmente in campo. Chi passa il turno gioca in semifinale contro l'Inter. Diretta TV su Italia 1 e in streaming su Mediaset Infinity.

21:12

Azione prolungata del Como, Nico Paz batte di testa: conclusione debole

Al 9° minuto il Como si rende protagonista di un'azione prolungata che si conclude con un colpo di testa (debole) di Nico Paz su cross dalla sinistra di Valle.

A cura di Maurizio De Santis
21:08

Il Napoli cerca la profondità con Hojlund

Il Napoli prova a neutralizzare il pressing del Como con il palleggio, provando a cercare una breccia nelle maglie dell'assetto lariano. Come? Cercando la profondità con Hojlund.

A cura di Maurizio De Santis
21:04

Como molto "alto" in campo, tenta l'affondo con Addai

Il Como si è messo in campo con uno schieramento molto alto. La prima incursione dalla destra è di Addai che cerca la profondità ma il cross è da dimenticare.

A cura di Maurizio De Santis
21:00

Napoli-Como in diretta, inizia la partita

A fare il fischio d'inizio di Napoli-Como è l'arbitro Manganiello, assistito da Costanzo e Rossi L., mentre Ayroldi è il quarto uomo. VAR e AVAR con Gariglio e Fourneau.

A cura di Maurizio De Santis
20:52

Il ds del Napoli, Manna: "Avrei voluto confrontarmi con tutta la rosa a disposizione"

Il direttore sportivo del Napoli si è espresso così sulla stagione e sugli obiettivi del Napoli alla luce della lunga sequenza di infortuni che ha decimato la squadra. "Mi piacerebbe fare i conti con tutta la rosa – ha ammesso a Mediaset -. Avere alcuni infortuni è normale, come quello di Politano, ma noi abbiamo avuto tutti infortuni lunghi… avrei voluto confrontarmi con tutta la rosa a disposizione, questo non è stato possibile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, ora proviamo ad andare avanti in Coppa Italia. Siamo usciti in Champions, è stato un percorso complicato. In campionato siamo in linea con quanto abbiamo sempre dichiarato".

A cura di Maurizio De Santis
20:49

Giovane: "Il mio idolo è Ronaldo il Fenomeno"

A pochi istanti dall'inizio dell'incontro Giovane ha parlato ai microfoni di Mediaset: "Sono tranquillo, sono appena arrivato. Adesso parlo anche meglio in italiano e mi aiuta perché è importante. È una grande emozione, la mia vita è cambiata. Il mio idolo? Ronaldo, il Fenomeno. Guardo da sepre i suoi video perché è grande".

A cura di Maurizio De Santis
20:45

Come arriva il Como alla partita di oggi

Il Como di Fabregas, che nell'ultimo turno non ha giocato per il rinvio della partita con il Milan (San Siro impegnato per le Olimpiadi invernali), arriva nella migliore condizione possibile al Maradona. Vuole vincere e giocarsi il tutto per tutto. "Ci attende una partita molto importante contro i campioni d'Italia in uno stadio imponente. Scenderemo in campo con la nostra mentalità", le parole del tecnico spagnolo che ha in Nico Paz il suo asso nella manica.

A cura di Maurizio De Santis
20:30

Come arriva il Napoli alla partita di oggi

Il Napoli arriva alla partita contro il Como alle prese con la solita emergenza infortuni. Si ferma Scott McTominay, già uscito all'intervallo della gara contro il Genoa al Ferraris a causa di un problema muscolare. Gli esami hanno escluso lesioni ma, onde evitare rischi, si è lasciato un turno di riposo al centrocampista che potrà essere a disposizione per domenica con la Roma. Tra i pali rientra Milinkovic-Savic. In difesa c'è Beukema. Mazzocchi e Olivera esterni accanto a Lobotka ed Elmas. Vergara e Giovane alle spalle di Hojlund.

A cura di Maurizio De Santis
20:15

Napoli-Como, le formazioni ufficiali

Di seguito le scelte di formazione di Conte e Fabregas per la sfida di questa sera valida per i quarti di Coppa Italia:

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All.: Conte.

Como (4-2-3-1) Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlo, Valle; Sergi Roberto, Perrone; Caqueret, Addai, Nico Paz, Baturina. All.: Fabregas.

A cura di Maurizio De Santis
20:00

Dove vedere Napoli-Como di Coppa Italia in TV e streaming

La Coppa Italia è trasmessa in esclusiva da Mediaset che manderà in onda Napoli-Como in diretta tv e in chiaro su Italia 1 a partire dalle 21:00. In streaming la partita sarà visibile su Mediaset Infinity e su sportmediaset.it. Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. A seguire, semore su Italia 1, commenti e interviste con collegamenti dallo studio condotto da Monica Bertini, con Massimo Mauro, Cristian Panucci, Federica Zille ed Emidio Morganti.

A cura di Maurizio De Santis
Como
Coppa Italia
