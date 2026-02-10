Napoli-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia

Il direttore sportivo del Napoli si è espresso così sulla stagione e sugli obiettivi del Napoli alla luce della lunga sequenza di infortuni che ha decimato la squadra. "Mi piacerebbe fare i conti con tutta la rosa – ha ammesso a Mediaset -. Avere alcuni infortuni è normale, come quello di Politano, ma noi abbiamo avuto tutti infortuni lunghi… avrei voluto confrontarmi con tutta la rosa a disposizione, questo non è stato possibile. Abbiamo già vinto la Supercoppa, ora proviamo ad andare avanti in Coppa Italia. Siamo usciti in Champions, è stato un percorso complicato. In campionato siamo in linea con quanto abbiamo sempre dichiarato".