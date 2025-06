Musetti-Alcaraz, la diretta della semifinale al Roland Garros: in palio la finale con Sinner e Djokovic

Lorenzo Musetti affronta oggi Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros. Il match che apre il programma delle semifinali di venerdì 6 giugno prenderà il via alle ore 14:30. Musetti non è favorito con Alcaraz, campione in carica e avanti 5-1 nei confronti diretti. Ma il pronostico è aperto. L'italiano, che da lunedì sarà almeno numero 6 ATP, ha sconfitto Rune negli ottavi e Tiafoe nei quarti. Alcaraz, numero 2 al mondo, invece ha annichilito Paul nei quarti dopo aver perso un set nelle tre partite precedenti.Diretta TV solo su Eurosport. L'incontro non si potrà seguire in chiaro. Alle 19 c'è Sinner contro Djokovic.

6 minuti fa 14:20 Quando si gioca la finale dello slam di Parigi La finale maschile del Roland Garros si giocherà domenica 8 giugno, e inizierà alle ore 15 sul Philippe Chatrier, dove si scoprirà il campione dell'edizione 2025. Il campione in carica è Alcaraz, l'ultimo italiano a trionfare è stato Adriano Panatta. A cura di Alessio Morra 16 minuti fa 14:10 Al Roland Garros potrebbe esserci una finale tutta italiana tra Sinner e Musetti Bisogna dirlo a bassa voce, ma ci sono due italiani in semifinale Slam contemporaneamente, per la prima volta a Parigi dal 1960! Ed essendo dai lati opposti del tabellone c'è la possibilità, teorica e pratica, di vederli in finale domenica 8 giugno l'uno contro l'altro, sarebbe bellissimo, e clamoroso. Ma occhio a dare per chiuse le sfide con Alcaraz e Djokovic. A cura di Alessio Morra 26 minuti fa 14:00 A che ora gioca Musetti contro Alcaraz: l'orario Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz scenderanno in campo nella prima semifinale del Roland Garros esattamente alle 14:30. Sullo Chatrier si inizierà a giocare poco dopo, cioè al termine del riscaldamento, l'incontro sarà al meglio dei cinque set. A cura di Alessio Morra 42 minuti fa 13:45 I precedenti tra Musetti e Alcaraz Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz si sono affrontati in sei occasioni, il bilancio pende nettamente dalla parte dello spagnolo che conduce 5-1, dopo aver perso tra l'altro il primo confronto diretto, ad Amburgo nell'estate del 2022. Alcaraz si è imposto poi nelle cinque successive partite, nelle quali ha perso solo un set, nella finale di Monte Carlo, disputata meno di due mesi fa. L'ultimo confronto lo hanno disputato a Roma, nelle semifinali degli Internazionali, poche settimane fa. Vinse Alcaraz in due set. A cura di Alessio Morra 56 minuti fa 13:30 Dove vedere Musetti-Alcaraz in tv oggi al Roland Garros Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz tra esattamente un'ora, e cioè alle 14:30, scenderanno in campo al Philippe Chatrier per giocare semifinale del Roland Garros, la prima in programma oggi. La seconda alle 19 è Sinner-Djokovic. L'incontro di Musetti si potrà vedere solo su Eurosport, canale visibile agli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Non c'è la diretta in chiaro. A cura di Alessio Morra