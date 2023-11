MotoGP Qatar oggi, orari TV8 e Sky della gara a Losail: dove vederlo in TV e streaming, Marini in pole con Bagnaia 4° e Martin 5°

Oggi va in scena il GP in Qatar sul circuito di Losail e sarà possibil seguirlo sia in TV sia in streaming. Il canale tematico Sky Sport MotoGP (canale 208) trasmetterà la diretta integrale del Gran Premio di Qatar in contemporanea s Sky Sport Uno (canale 201) che avrà proporrà la medesima programmazione relativamente alla MotoGP in TV, a pagamento e per abbonati. Il canale in chiaro TV8 (canale 8 del Digitale Terrestre) ha trasmesso gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato ma non la gara della domenica che sarà invece proposta in differita. La gara potrà essere interamente seguita in diretta anche in streaming utilizzando, a pagamento, l’App SkyGo oppure attraverso il servizio streaming on demand NOW. La differita della gara sarà comunque disponibile sul sito internet TV8.it, senza costi aggiuntivi.

Ecco nel dettaglio orari e programmazione in TV e in streaming del GP Qatar 2023 di oggi, domenica 19 novembre