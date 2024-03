MotoGP oggi a Portimao, orari TV del GP Portogallo su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi per le qualifiche del GP Portogallo a Portimao, secondo gran premio del Motomondiale 2024. COMMENT SU PROVE LIBERE + Bagnaia. Si parte alle ore 11:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza. Alle 16:00 la gara sprint. Le qualifiche di moto 3 sono in programma alle 13:50, quelle di Moto 2 alle 14:45. La gara è in programma domani alle 15:00 La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

14 min fa 09:00 Nelle pre-qualifiche vola Bastianini davanti a Miller e Marquez Bastianini è il migliore delle pre-qualifiche del GP Portogallo 2024 di MotoGP davanti a Miller e Marc Marquez. Bagnaia ottavo, Bezzecchi sesto. Tra i primi 10 delle prove libere 2 hanno strappato il pass per il Q2 di sabato e si tratta di Martin, Binder, Bezzecchi, Vinales, Bagnaia, Quartararo e Rins. A cura di Vito Lamorte 44 min fa 08:30 Gli orari di FP3 e qualifiche al GP Portogallo di MotoGP 2024 Dalle ore 11:05 si terranno le prove libere 3 della MotoGP, che in Portogallo vivrà la seconda tappa. Mentre le Qualifiche prenderanno il via esattamente dopo 40 minuti e cioè alle 11:45. I piloti avranno altrettanti quaranta minuti per conquistare la pole position. A cura di Vito Lamorte 1 ora fa 08:00 Il programma del GP Portogallo di MotoGP a Portimao Questo il programma del sabato del GP Portogallo di MotoGP a Portimao. Domenica le gare, con la Moto3 che scatta alle 12, la Moto2 alle 13.15 e la MotoGP alle 15. Ecco gli orari TV e il programma di oggi: Ore 9:35 – Moto3 FP3

GPOre 17:45 – MotoE Gara 2 A cura di Vito Lamorte 1 ora fa 07:30 Le caratteristiche del circuito di Portimao per il GP di oggi La mappa del circuito di Portimao che ospita il GP del Portogallo della MotoGP 2024 in programma oggi (fonte Brembo) Il GP del Portogallo si tiene sul circuito di Portimao, che presenta 15 curve per 10 staccate, la frenata più dura è la prima dopo il traguardo. Alla 1 si passa da 336 km/h a 120 km/h in 4,7 secondi in 259 metri. Inaugurato il 2 novembre 2008 dalla Superbike, l'Autodromo Internacional do Algarve è lungo 4592 metri e presenta 15 curve (9 a destra e 6 a sinistra). Viene definita "una pista da montagne russe" perché ha curve di vario raggio, con dislivelli da brivido. La pendenza può raggiungere il 12% in discesa e il 6% in salita A cura di Vito Lamorte 2 ore fa 07:01 Qualifiche MotoGP oggi, dove vederle in chiaro e in streaming Alle ore 11:45 si terranno le Qualifiche della MotoGP del Portogallo. Dureranno 40 minuti, termine previsto per le ore 12:25. La trasmissione sarà anche in chiaro, su TV8. Streaming su tv8.it. Naturalmente le Qualifiche saranno trasmesse anche su Sky. A cura di Vito Lamorte 2 ore fa 07:00 MotoGP 2024, oggi qualifiche e gara sprint del GP Portogallo: gli orari TV su Sky e TV8 Dopo le libere del venerdì, in questo sabato 23 marzo i piloti della MotoGP saranno in pista in mattinata per le Qualifiche e nel pomeriggio daranno vita alla seconda Sprint Race della stagione. Alle 11:45 scatterà la lotta per la pole position, mentre alle 16 ci sarà la gara Sprint. Tutto sarà trasmesso in diretta da Sky, ma anche in chiaro su TV8. Qui il programma completo del weekend. A cura di Vito Lamorte