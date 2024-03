Bastianini super a Portimao, è sua la pole del GP Portogallo 2024 Moto GP davanti a Vinales e Martin Bastianini si prende la pole position del GP Portogallo. Il pilota Ducati vola a Portimao e precede Vinales e Martin. Quarto Bagnaia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Enea Bastianini si prende la pole position del GP Portogallo. Il pilota Ducati vola a Portimao e precede Vinales e Martin. Partiranno dalla seconda fila Bagnaia (4°), Miller (5°) e Bezzecchi (6°). Ottavo posto per Marc Marquez, che è caduto a inizio Q2.

Per Bastianini è la seconda pole in top-class dopo quella in Austria nel 2022: il centauro ducatista torna a essere primo in griglia di partenza dopo 581 giorni. Queste le parole del poleman in terra lusitana: "Ero fiducioso, vista a giornata di ieri. Sapevamo di poter essere veloci nel time attack e lo abbiamo dimostrato. Speriamo di far bene anche nella Sprint, fino ad ora abbiamo fatto un bel lavoro. Con la nuova moto mi sono trovato meglio, poi sto bene e questo è l'importante. Ovviamente questa è la prima fase, poi bisogna concretizzare. La gara sarà veloce e dovremo dare il 100%, lo faremo".

Alex Marquez e Pedro Acosta sono stati i primi superare il taglio per la seconda metà di qualifiche mentre nel Q2 è Enea Bastianini a siglare la pole position, tornando in prima posizione dopo una lunga assenza. Seconda posizione per Maverick Vinales, non al top della condizione fisica a causa di un’influenza che lo ha colpito in questi giorni.

Quarto tempo per il campione del mondo Francesco Bagnaia, che partirà dal quarto blocco. Al suo fianco Miller e Bezzecchi. Acosta, il rookie del team GasGas, apre la terza fila e precede Marc Márquez, in difficoltà dopo la caduta e solo ottavo. Fabio Quartararo, dopo aver agguantato la Q2 diretta, non va oltre il nono tempo, precedendo il compagno di squadra Alex Rins, 11°. Tra i due si inserisce Brad Binder, 10°. Alex Marquez è 12°.

La griglia di partenza del GP Portogallo 2024

E. Bastianini M. Vinales J. Martin F. Bagnaia J. Miller M. Bezzecchi P. Acosta M. Marquez F. Quartararo B. Binder A. Rins A. Marquez A. Espargaro F. Di Giannantonio M. Oliveira R. Fernandez F. Morbidelli A. Fernandez J. Zarco J. Mir T. Nakagami L. Marini