Vinales vince la Sprint Race in Portogallo dopo un errore di Bagnaia: Marquez spettacolo, che sorpasso Vinales vince la gara sprint del GP Portogallo di MotoGP: al secondo posto Marc Marquez, terzo Martin a Portimao. Erroraccio di Bagnaia, che era primo e ha chiuso quarto.

Maverick Vinales vince la gara Sprint del GP Portogallo di MotoGP davanti a Marquez e Martin. Quarto Pecco Bagnaia, che era primo fino a pochi giri dalla fine ma un errore lo ha portato a fare un dritto alla prima curva e a cedere la leadership. Pecco ai piedi del podio davanti a Miller, Bastianini, Acosta, Aleix Espargarò, Quartararo e Raul Fernandez.

Prima vittoria per Maverick Vinales in una gara sprint e primo podio per Marc Marquez con la Ducati.

A segnare la Sprint Race di Portimao è stato l'errore, a cinque giri dalla fine, di Pecco Bagnaia: il campione del mondo è arrivato lungo alla staccata di curva 1, quando aveva un secondo di margine sugli inseguitori. Il pilota italiano si è così trovato quarto, posizione che ha poi difeso dall'attacco dell'ex compagno Jack Miller.

Chi si aspettava una gara tra le Ducati, con Bastianini partito dalla pole e la solita lotta tra Martin e Bagnaia, si è ritrovato davanti una gara completamente diversa: Enea ha sbagliato la partenza per un problema all'abbassatore e ha perso subito la vetta, con Bagnaia che ne ha approfittato per portarsi tra i primi posti. Martin rimane tra i primi dei big previsti, ma dietro a Vinales fatica e nell'ultimo giro viene beffato da un ottimo Marc Marquez, che si mostra a suo agio sulla nuova moto.

A completare la zona punti c'è Enea Bastianini, che si piazza sesto con la Ducati ufficiale ed è meno incisivo in gara dopo la straordinaria pole. Settimo Pedro Acosta, sempre protagonista con la GasGas Tech3, e all'ottavo posto si piazza Aleix Espargaro con la seconda Aprilia. Nono Fabio Quartararo, che regala un punto alla Yamaha.

L'ordine di arrivo della Sprint Race di Portimao

M.Viñales 19:36.685 M.Marquez +0.887 J.Martin +1.170 F.Bagnaia +4.018 J.Miller +4.227 E.Bastianini +4.381 P.Acosta +5.074 A.Espargaro +6.266 F.Quartararo +7.360