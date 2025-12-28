Serie A
video suggerito
Live

Milan-Verona 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Nkunku in attacco

La diretta live di Milan-Verona di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
28 Dicembre 2025 11:30
Ultimo agg. 12:32
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Milan-Verona per la 17^ giornata di Serie A. Allegri ancora sul tandem offensivo formato da Pulisic e Nkunku in assenza di Leao ancora indisponibile. Diretta TV e in streaming su DAZN.

12:30

Milan-Verona in diretta, inizia la partita

Milan-Verona in diretta, è iniziata la partita del Meazza.

A cura di Fabrizio Rinelli
12:15

Come arriva il Verona alla sfida di San Siro

Il Verona è rimasto fermo nell'ultimo weekend dovendo affrontare il Bologna impegnato poi in Supercoppa Italiana. I veneti hanno però vinto il penultimo turno di campionato con i tre punti pesantissimi conquistati sul campo della Fiorentina in quello che era stato un autentico scontro salvezza. La squadra di Zanetti è dunque terzultima con 12 punti ma con una partita da recuperare.

A cura di Fabrizio Rinelli
12:00

Come arriva il Milan a questa partita

Il Milan arriva a questa partita dopo aver pareggiato 2-2 l'ultima di campionato in casa contro il Sassuolo ma soprattutto dopo aver perso 2-0 contro il Napoli la semifinale di Supercoppa Italia in Arabia poi vinta proprio dalla stessa squadra azzurra. La squadra di Allegri al momento è al secondo posto in classifica.

A cura di Fabrizio Rinelli
11:30

Dove vedere Milan-Verona di Serie A in TV e streaming

La gara di San Siro si potrà vedere in diretta esclusiva e integrale grazie a DAZN. Gli abbonati potranno godersi il match in televisione collegandola ad internet (via cavo, wireless o attraverso piattaforme di gioco online). Sempre e solo per gli abbonati e a pagamento, la partita tra Milan e Verona si potrà vedere anche via streaming, in diretta e integralmente. In questo caso, ci si può collegare alla piattaforma ufficiale, via sito dazn.it, oppure scaricare l'app per i dispositivi mobili.

A cura di Fabrizio Rinelli
11:30

Milan-Verona, le formazioni ufficiali

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Verona:

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Ricci, Fofana, Athekame, Odogu, Jashari, Castiello. Allenatore: Massimiliano Allegri

HELLAS VERONA (3-5-2) Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera. A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Serdar, Sarr, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Gagliardini, Fallou, Ajayi. Allenatore: Alberto Bertolini (Zanetti è squalificato).

A cura di Maurizio De Santis
Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Milan
Serie A
Verona
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views