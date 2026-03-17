Manchester City-Real Madrid LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

La diretta live della partita Manchester City–Real Madrid: si gioca alle 21 il ritorno degli ottavi di Champions League. Guardiola si affida alla stessa formazione sconfitta nettamente all'andata (3-0). Arbeloa recupera Mbappé, ma il francese parte dalla panchina. Match difficile per gli inglesi: per ribaltare il pesante parziale del Santiago Bernabeu e qualificarsi ai quarti devono vincere con almeno 4 gol di scarto (4-0, 5-1 etc etc) oppure con 3 (4-1, 5-2 etc etc) sperando di farcela ai supplementari o ai rigori. Con qualsiasi altro risultato il Manchester City sarà eliminato. Chi si qualifica incrocia quasi sicuramente il Bayern Monaco (che a Bergamo ha vinto 6-1 con l'Atalanta). Diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW.
Come arriva il Real Madrid alla partita di oggi
Il risultato di 3-0 dell'andata, ottenuto grazie alla tripletta di Valverde, costituisce un vantaggio importante per il Real Madrid. Arbeloa ha a disposizione anche Mbappé. In attacco ci saranno Brahim Diaz e Vinicius. Nel campionato spagnolo i blancos sono secondi, a -4 dal Barcellona, e reduci dalla vittoria per 4-1 sull'Elche.
Come arriva il Manchester City alla partita di oggi
Il Manchester City arriva alla sfida odierna senza particolari problemi di formazione. Guardiola intenzionato a schierare la squadra col 4-3-3 per cercare la rimonta e la qualificazione. Doku favorito su Cherki, nel tridente offensivo ci sono Semenyo e Haaland. In campionato i Citizens sono reduci dal mezzo passo falso (pareggio per 1-1) con l'Aston Villa che ha aumentato il distacco dalla vetta (-9 dall'Arsenal capolista) ma gli Sky Blues hanno una gara da recuperare.
Dove vedere Manchester City-Real Madrid di Serie A in TV e streaming
Manchester City-Real Madrid si gioca alle 21 ed è visibile in diretta tv e in chiaro (per abbonati) su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW. La telecronaca della partita è affidata a Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani per il commento tecnico. A bordocampo Giorgia Cenni. Diretta Gol (canale 251) raccontata da Antonio Nucera. Commenti, interviste, approfondimenti pre e post-partita con Champions League Show, con Federica Masolin alla conduzione.