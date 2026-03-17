Manchester City-Real Madrid LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: a che ora e su quale canale vederla in tv, attese le formazioni ufficiali

Il Manchester City arriva alla sfida odierna senza particolari problemi di formazione. Guardiola intenzionato a schierare la squadra col 4-3-3 per cercare la rimonta e la qualificazione. Doku favorito su Cherki, nel tridente offensivo ci sono Semenyo e Haaland. In campionato i Citizens sono reduci dal mezzo passo falso (pareggio per 1-1) con l'Aston Villa che ha aumentato il distacco dalla vetta (-9 dall'Arsenal capolista) ma gli Sky Blues hanno una gara da recuperare.