Luna Rossa-Ineos, la diretta live della finale di Louis Vuitton Cup: poco vento, ancora non si parte

Luna Rossa oggi torna in acqua a Barcellona per affrontare Ineos Britannia nelle due regate della seconda giornata di finale della Louis Vuitton Cup, dopo il giorno di riposo. Al momento è tutto fermo per mancanza di vento, si dovrebbe partire alle 14:30. Per conquistare la vittoria finale servono 7 vittorie sulle 13 regate in programma e al momento Luna Rossa e Ineos si ritrovano sull'1-1. La diretta UV e streaming in chiaro è garantita da Italia 1 e Mediaset Infinity, per gli abbonati, a pagamento, da Sky e SkyGo.

14:17 C'è poco vento, ancora non si parte per la terza regata della Vuitton Cup: rinvio alle 14:30 Non c'è sufficiente vento per regatare a Barcellona: la partenza di gara 3 di Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS Britannia è stata momentaneamente rinviata alle 14:30, sperando che ci siano le condizioni per partire. A cura di Paolo Fiorenza 14:00 Tutto pronto a Barcellona per le due regate in programma tra Luna Rossa e INEOS Britannia Oramai manca davvero poco per rivedere i acqua a competere le due imbarcazioni che si sono guadagnate l'accesso in finale. Luna Rossa e INEOS Britannia si sfideranno in race 3 e race 4 provando a prendere punti fondamentali in questo Day2 di Louis Vuitton Cup A cura di Alessio Pediglieri 13:50 Luna Rossa-Ineos in chiaro su Italia 1 e su Infinity Doppio appuntamento per gli amanti della vela che non voglio o perdersi un secondo della serie finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS Britannia. La diretta è garantita in chiaro e visibile a tutti senza costi aggiuntivi in TV grazie a Italia1 mentre doppia opzione per il live streaming in chiaro: sul portale Mediaset Infinity oppure sul sito Spoertmediaset. A cura di Alessio Pediglieri 13:40 Il meteo per oggi: poco vento, Luna Rossa potrebbe approfittarne Se nella giornata 1 di regate della finale si è navigato al limite delle proprie possibilità con il vento che ha toccato anche i 20 nodi (il limite per regolamento è 21), oggi sul mare di Barcellona le condizioni meteo sono decisamente diverse: vento molto minore e regolare. Situazione che potrebbe favorire l'equipaggio italiano che ha già dimostrato di sapersela cavare al meglio in queste circostanze. A cura di Alessio Pediglieri 13:30 Il programma della finale della Vuitton Cup: le date della regata Ecco nel dettaglio il programma completo della serie finale tra Luna Rossa e INEOS Britannia per vincere la Louis Vuitton Cup. oggi

Finale, race 13: Britannia vs Luna Rossa (se necessaria) A cura di Alessio Pediglieri 13:20 Luna Rossa e INEOS Britannia, contina il testa a testa infinito Protagoniste nelle regate preliminari, duranti i round robin e nelle semifinali Luna Rossa e INEOS Britannia faticano a superarsi: i due equipaggi si equiparano in acqua mostrando una tenuta perfetta in ogni condizione di mare e vento. Il perfetto equilibrio nelle prime due regate della finale ne è la cartina tornasole più lampante. A cura di Alessio Pediglieri 13:10 Regna l'equilibrio tra Luna Rossa e INEOS Britannia Non c'è un vero e proprio favorito viste le prime due regate al largo di Barcellona di mercoledì pomeriggio: ottima Luna Rossa nella prima, vinta in scioltezza, eccellente la risposta inglese gestendo la seconda per l'attuale 1-1. A cura di Alessio Pediglieri 13:02 Cosa serve a Luna Rossa per qualificarsi all'America's Cup Luna Rossa deve vincere sette regate prima di INEOS Britannia. Dopo la prima giornata finita 1-1 l'equilibrio regna sovrano e adesso si dovrà attendere l'esito delle due regate di oggi per capire chi eventualmente prenderà il largo. A cura di Alessio Pediglieri 13:01 A che ora gareggia Luna Rossa contro Ineos Britannia: l'orario INEOS Britannia e Luna Rossa si sfidano nelle acque di Barcellona per la seconda giornata che prevede altre due regate. Inizio fissato per le 14:10 per il primo confronto, poi alle 14:59 la seconda sfida che chiuderà la giornata. A cura di Alessio Pediglieri 13:00 Dove vedere Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup in TV e streaming Le due regate di oggi per la seconda giornata di finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e INEOS Britannia sono trasmesse in cronaca integrale, in diretta e senza costi da Italia 1 in TV e da Mediaset Infinity e Sportmediaset per lo streaming. Gli abbonati di Sky, in esclusiva e a pagamento possono seguire la giornata su Sky Sport America's Cup e su SkyGo. A cura di Alessio Pediglieri