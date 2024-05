LIVE Giro d’Italia 2024, la 7ª tappa in diretta: cronometro di 40 chilometri, occhi puntati su Ganna

Il Giro d'Italia scatta oggi da Foligno per arrivare a Perugia nella prima delle due cronometro di questa edizione numero 107. Si scatta alle 13:00 con il primo ciclista al via, in base alla classifica generale capovolta. L'ultimo in lista arriverà al traguardo attorno alle 17:15. Come ogni anno la Corsa in Rosa è visibile in chiaro per tutti senza costi aggiuntivi grazie al servizio della Rai. Rai 2 e Rai Sport HD si palleggiano la diretta in TV, mentre la tappa si può seguire senza interruzioni su RaiPlay in streaming. Per gli abbonati appuntamento invece su Eurosport in TV e su Discovery+ per lo streaming.