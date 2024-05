video suggerito

Filippo Ganna colpito da una tifosa nella cronometro al Giro d’Italia: stava salutando la telecamera Una autentica follia da parte di una spettatrice che subito dopo la partenza della cronometro ha urtato Filippo Ganna rischiando di farlo cadere. Fortunatamente ha solo sbandato riprendendo il controllo della bici e proseguendo la gara. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incredibile alla cronometro del Giro d'Italia alla partenza di Filippo Ganna: dopo poco soli metri, una tifosa imprudente ha sbracciato cercando di esultare, salutando le telecamere e non accorgendosi dell'arrivo del ciclista commettendo una autentica follia, andando a colpire sull'avambraccio Ganna che ha sbandato e ha rischiato di cadere. Ganna si è anche voltato, quasi incredulo: fortunatamente è riuscito a rimanere in bici e a proseguire la cronometro in cui è tra i massimi favoriti.

Un gesto che voleva essere semplicemente di festa, ma che è stato quasi decisivo in negativo per il campione olimpico che in questa cronometro da Foligno a Perugia per la settima tappa del Giro d'Italia 2024 è tra i principali favoriti alla vittoria finale. Sarebbe il primo successo di tappa di questa edizione numero 107 per Ganna che è scattato concentrato alla partenza. Ma ha dovuto affrontare un contrattempo che nessuno si sarebbe aspettato, tanto meno lui. Poco prima della prima sterzata, la stessa in cui sono caduti un paio di ciclisti, dalle transenne è spuntato un braccio di una tifosa che ha ecceduto nell'esultanza di vedersi passare a pochi centimetri Ganna.

La mano della spettatrice ha urtato l'avambraccio sinistro di Ganna che ha sbandato pericolosamente prima di rimettersi in controllo. La tifosa non era rivolta verso la partenza ma a favore delle telecamere che stavano precedendo Ganna, nell'intento di farsi notare e salutare. Un momento pericoloso che ha visto poi lo stesso Ganna voltarsi infastidito per il contrattempo, per recuperare ben presto la concentrazione per una cronometro lunghissima e difficile in cui cercare di fare la differenza.

(in aggiornamento)