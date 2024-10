video suggerito

Josh Charlton strappa il record del mondo a Ganna e sfida Jonathan Milan per l’oro: l’orario della finale Ai Mondiali di ciclismo su pista, straordinaria impresa nelle qualificazioni dell’inglese Josh Charlton che ha battuto il record nell’inseguimento individuale di Filippo Ganna di 3 decimi. Ma per la medaglia d’oro che mette in palio il titolo iridato, il pistard britannico dovrà vedersela con un imperioso Jonathan Milan, distante meno di un secondo dal neo primatista: appuntamento questa sera alle 20:40. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ai Mondiali di Ciclismo su pista che si stanno svolgendo in Danimarca, la terza giornata di gare è stata caratterizzata nella prima parte del programma, dall'impresa straordinaria dell'inglese Josh Charlton che è riuscito a chiudere la propria prova di qualifica nell'inseguimento individuale con un tempo a dir poco pazzesco: 3:59.304, che gli è valso il nuovo primato del mondo nella disciplina, conquistato proprio due anni fa dal nostro Filippo Ganna in 3:59.636. Ma anche Jonathan Milan è stato strepitoso sull'anello danese, prendendosi il tempo utile (a meno di un secondo di distanza) per sfidare il neo primatista per la finale che vale il titolo mondiale. La sfida che vale l'oro mondiale è in programma questa sera alle 20:40.

Josh Charlton impressionante, record del mondo nelle qualificazioni

Doveva essere uno dei classici turni di qualifica in avvicinamento alla finale dell'inseguimento individuale per stabilire la nuova medaglia d'oro 2024 e invece si è trasformato in una impresa che ha riscritto la storia del ciclismo su pista, con una imponente prestazione del britannico Josh Charlton. Sui 4 km da percorrere, al campione inglese bastava semplicemente amministrare la situazione, visto che i primi 4 miglior tempi avrebbero avuto accesso diretto alle medaglie, i primi due per l'oro e gli altri per il bronzo. E invece, Charlton ha rotto gli indugi e ha mostrato a tutti di valere più di una semplice medaglia chiudendo col tempo record di 3:59.304, pedalando più velocemente di 332 centesimi più veloce di Filippo Ganna, che lo stabilì solamente due anni fa, nell'ottobre 2022, fermando il cronometro a 3:59.636.

Charlton contro Milan, la finale mondiale dell'inseguimento individuale: l'orario

Non è riuscito a qualificarsi per la battaglia per le medaglie nell'inseguimento il nostro Manlio Moro: ha chiuso la sua batteria con il quinto posto calando nel finale, chiudendo con il crono di 4’09″406. Straordinario invece Jonathan Milan che non delude le attese sull'anello danese: l'azzurro nella prima parte di gara ha corso alla medesima velocità di Charlton, per poi prendersi un imperioso 4’00″296, tempo utile per giocarsi la medaglia d'oro, proprio contro il neo primatista mondiale distante solo 0.992″. La finale inizierà questa sera alle 20:40.

Charlton, il campione in erba che ha fatto il fenomeno ai Mondiali

Josh Charlton è stata buna autentica rivelazione a questi mondiali danesi prendendosi la scena totale nel momento in cui nel proprio turno di qualificazione nell'inseguimento individuale ha stracciato Filippo Ganna e il suo record. Classe 2003, pistard inglese dal fisico possente (191 centimetri, 82 kg), ha compiuto un’impresa di altissimo spessore facendo segnare il nuovo primato mondiale, confermandosi astro nascente di primissimo livello. Prima di questo risultato, Charlton aveva già monopolizzato le scene juniores, prendendosi due ori e un bronzo ai mondiali giovanili 2021 ad Apeldoorn e poi laureandosi campione europeo 2023 nell'inseguimento a squadre e vice campione in quello individuale.