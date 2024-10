video suggerito

Un tifoso entra con una svastica allo stadio per Italia-Israele: radiato dalle partite della Nazionale Uno spiacevole e riprovevole episodio si è verificato in occasione di Italia-Israele di Nations League: un tifoso è entrato allo stadio con una bandiera con una svastica, simbolo degli orrori del nazismo e dell’Olocausto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Una bandiera con una svastica è stata esposta nel corso della partita tra Italia e Israele, valida per la quarta giornata della Nations League 2024-2025. Nel corso della partita di Udine, giocata in un clima di altissima tensione per via delle manifestazioni pro Palestina e contro la guerra di Gaza che si sta estendendo in tutto il Medio Oriente, si è verificato questo spiacevole e riprovevole episodio: uno spettatore è riuscito ad eludere i controlli e a far entrare all'interno del Bluenergy Stadium un vessillo nazista, simbolo degli orrori del nazismo e dell'Olocausto. Erano anni che non accadeva in uno stadio italiano.

La Federcalcio, dopo l'identificazione, ha stabilito che il tifoso non potrà più assistere ad alcuna partita delle nazionali di calcio azzurre. Inoltre, la stessa FIGC si costituirà parte civile per il danno di immagine procurato quando verrà avviato il procedimento contro il tifoso.

Una bandiera con la svastica per Italia-Israele

Non c'è bisogno di ricordare cosa è stato e cosa ha rappresentato la svastica dal 1920 in poi. Questo simbolo divenne l’icona più riconoscibile della propaganda nazista, comparendo sia nella bandiera a cui fa riferimento Hitler nel libro ‘Mein Kampf' sia su poster di propaganda elettorale, bracciali, medaglioni e distintivi di organizzazioni militari o di altro tipo. Un simbolo potente, destinato a suscitare orgoglio tra gli ariani, la svastica incuteva terrore negli ebrei e in altri soggetti ritenuti nemici della Germania nazista.

A dispetto delle origini, visto che veniva usata almeno 5.000 anni prima che Adolf Hitler ideasse la bandiera nazista, la svastica è diventata un'associazione diretta con la Germania del Terzo Reich.

Italia-Israele partita blindata, il bilancio del questore di Udine

Il questore di Udine, Alfredo D’Agostino, ha parlato dei sistemi di sicurezza e dei controlli che si sono svolti prima e durante la partita.

Secondo quanto riportato da il Messaggero Veneto, il questore ha sottolineato l'efficienza del lavoro di tutte le forze in campo: "Sono soddisfatto perché il sistema, estremamente complicato, che era stato messo in piedi ha retto bene e ha risposto perfettamente, in tutte le sue componenti. E, quindi, devo dire che è andata bene, al di là di ogni più rosea aspettativa, grazie anche alla civiltà delle persone, all’impegno messo in campo da tutti coloro che erano allo stadio, a come si è svolto il corteo. Un grazie dunque a tutti gli appartenenti alle forze dell’ordine che hanno dato il loro contributo affinché tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Tutte le attività sono avvenute sotto la regia della Prefettura e tali direttive, dal punto di vista tecnico, sono poi state declinate dalla questura attraverso precise disposizioni".