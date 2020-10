I sorteggi dei gironi di Europa League sono in programma a Nyon, presso la sede Uefa, con orario di inizio fissato alle ore 13. Il giorno dopo i sorteggi di Champions svoltisi ieri a Ginevra, l'edizione 2020/2021 della seconda competizione europea entrerà nel vivo con la definizione dei 12 gironi previsti dalla formula del torneo. La finalissima è prevista per il 26 maggio 2021 a Danzica, in Polonia.

Dopo il termine dei playoff, sono rimaste in corsa 48 squadre, suddivise in quattro fasce in base al punteggio nel ranking Uefa: l'estrazione avverrà fascia per fascia a partire dalla prima. L'Italia è presente con tre squadre, nobili rappresentanti del nostro calcio: il Napoli (vincitore della Coppa Italia), la Roma e il Milan, qualificatosi per la fase a gironi dopo aver superato tre turni preliminari. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in streaming su Sky Go e il sito ufficiale della Uefa.