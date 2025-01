Juventus-Milan LIVE, la diretta della partita di Supercoppa italiana: Motta e Conceiçao a caccia della finale a Riyad

Andrea Colombo, 34 anni della sezione di Como, è l'arbitro designato per la seconda semifinale di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan. In questa stagione ha diretto 7 incontri in Serie A, 13 le presenze complessive considerando anche Serie B (3), Conference League (1), Uefa Nations League B (1), Amichevoli internazionali (1). In questa stagione Colombo ha già incrociato sia il Milan (sconfitto 0-2 in casa dal Napoli) sia la Juventus (vittoriosa per 0-3 a Marassi col Genoa). A completare la squadra arbitrale ci saranno gli assistenti di linea Perrotto e Dei Giudici, il quarto ufficiale Ayroldi, il VAR Paterna e l'AVAR Marini.