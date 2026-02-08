Serie A
Juventus-Lazio 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: fischio d’inizio

La diretta live di Juventus-Lazio di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

8 Febbraio 2026 19:45
Ultimo agg. 20:50
Immagine

La diretta live della partita Juventus-Lazio per la 24ª giornata di Serie A. Juventus a caccia dell'ennesimo successo in campionato, Yildiz ci sarà. Lazio con Pedro e Maldini in attacco. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.

20:45

Juventus-Lazio in diretta, inizia la partita

Via! Inizia il posticipo della 24ª giornata tra Juventus e Lazio.

A cura di Alessio Morra
20:30

Come arriva la Lazio

Non è un'annata semplice per il club biancoceleste, il mercato invernale ha cambiato ancora le carte in tavola per Sarri che ha perso anche Zaccagni per infortunio. L'ultimo incontro è stato più che positivo, 3-2 al Genoa che è valso il sorpasso al Bologna.

A cura di Alessio Morra
20:15

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

Badando al campionato si può dire che la Juventus arriva davvero molto bene, i risultati sono stati eccezionali, se si esclude la sconfitta con il Cagliari, poco fortunata, non sono arrivati ko negli ultimi due mesi. Ma in Coppa Italia giovedì l'Atalanta si è imposta per 3-0.

A cura di Alessio Morra
20:00

Juventus-Lazio, le formazioni ufficiali

Spalletti e Sarri hanno ufficializzato le scelte per Juve-Lazio:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; Cabal, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Mckennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Gila, Nuno Tavares; Taylor, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Maldini. Allenatore: Maurizio Sarri

A cura di Alessio Morra
19:45

Dove vedere Juventus-Lazio di Serie A in TV e streaming

Juventus-Lazio chiude la domenica della Serie A. I bianconeri ospitano la squadra di Sarri nella partita che si potrà seguire solamente su DAZN, che detiene i diritti in esclusiva di questo incontro: visibile sia in TV che in streaming.

A cura di Alessio Morra
Serie A
Calcio
Juventus
Lazio
Serie A
