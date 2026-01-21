Juventus-Benfica 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Yildiz pericoloso, che rischio con Sudakov

La diretta live della partita Juventus-Benfica per la 7ª giornata del girone unico di Champions League. Il risultato è sullo 0-0. Luciano Spalletti ha disposizione il match ball per chiudere il discorso playoff e sperare in un aggancio (difficile) alle prime otto. José Mourinho si gioca a Torino l'ultima chance per evitare l'eliminazione. Diretta TV e in streaming su Amazon Prime Video.
Di Gregorio e Kelly, anticipo provvidenziale
Un errore in disimpegno di Locatelli innesca l'azione del Benfica. Kelly e Di Gregorio (bella parata) in chiusura sventano la minaccia su Sudakov.
Yildiz sempre pericoloso, il tiro sfiora il palo alla sinistra di Trubin
È sempre Yildiz il calciatore più pericoloso della Juve. Sua la conclusione che al 17° sfiora il palo alla sinistra di Trubin. Tutto nasce da una palla recuperata da Locatelli che il turco riceve, addomestica, si accentra e poi tira. Ma con poca fortuna.
La risposa della Juve affidata a Yildiz
Botta e risposta, la Juve si fa viva al 9° con Yildiz: bello il destro a giro sul secondo palo. Trubin respinge in tuffo, McKennie non ce la fa per il tap in.
Il primo tiro in porta è del Benfica, ma Di Gregorio è pronto
La Juve tiene l'iniziativa ma è il Benfica a tirare per primo in porta. Lo fa all'8° con Sudakov: conclusione di destro sul secondo palo ma Di Gregorio blocca a terra.
Juventus-Benfica, inizia la partita
Dopo l'esecuzione dell'inno della Champions ha inizio Juventus-Benfica. Ad arbitrare è un direttore di gara olandese, Gozubuyuk. I connazionali Inia e Honig sono gli assistenti di linea. Olandese anche il quarto uomo, Manschot. VAR: Van Driessche (Belgio) e AVAR Higler (Olanda).
La classifica della Juve in Champions dopo le partite delle 18:45
Dopo le prime due partite del mercoledì giocate alle 18:45 (Galatasaray-Atletico 1-1 e Qarabag-Eintracht 3-2) la Juve adesso è al 18° posto. Benfica al 28°. Al 24° c'è il Napoli.
Come arriva il Benfica alla partita di oggi
La sfida contro la Juventus è da ultima spiaggia per il Benfica che ha solo 6 punti ed è 28° nella classifica generale di Champions League. L'ultimo acuto è stata la vittoria contro il Napoli, che ha permesso ai portoghesi di restare ancora in corsa ma devono vincere oggi a Torino e battere anche il Real Madrid nell'ultimo turno al Da Luz per sperare in una qualificazione ai playoff tutta in salita. Quota 12 punti, infatti, rischia di non bastare ed è strettamente vincolata a una serie di risultati favorevoli che dovrebbero arrivare dagli altri campi.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus ha 9 punti ed è 17ª nella classifica del girone unico di Champions League. Le ultime due vittorie contro Bodo Glimt e Pafos hanno raddrizzato la stagione di Coppa dei bianconeri, manca l'ultimo tassello: qualificarsi almeno ai playoff. Benfica (oggi) e Monaco (ultimo turno) offrono alla squadra di Spalletti sia la possibilità di restare in corsa per gli ottavi sia (ma serve una combinazione di risultati favorevole) piazzarsi tra le prime otto, evitando così la coda degli spareggi.
Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali
Le scelte di formazione di Spalletti e Mourinho per la partita di Champions League:
JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
Indisponibili: Rugani, Rouhi, Vlahovic. Diffidati: Cambiaso, Cabal.
BENFICA (4-2-3-1) Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho.
Indisponibili: Araujo, Lukebakio, Veloso, Rios, Bah.
Dove vedere Juventus-Benfica di Serie A in TV e streaming
Juventus-Benfica sarà visibile in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video, che trasmette in esclusiva la migliore partita delle italiane al mercoledì. Collegamento con l'Allianz Stadium a partire dalle 19:30, per la consueta carrellata di commenti e interviste a corredo dell'evento, poi alle 21 il fischio d'inizio. La telecronaca della gara sarà condotta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video l'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese, si occuperà di spiegare e discutere i vari episodi del match.