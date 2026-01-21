Champions League
video suggerito
Live

Juventus-Benfica 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Yildiz pericoloso, che rischio con Sudakov

La diretta live di Juventus-Benfica di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
21 Gennaio 2026 20:00
Ultimo agg. 21:27
0 CONDIVISIONI
Immagine

La diretta live della partita Juventus-Benfica per la 7ª giornata del girone unico di Champions League. Il risultato è sullo 0-0. Luciano Spalletti ha disposizione il match ball per chiudere il discorso playoff e sperare in un aggancio (difficile) alle prime otto. José Mourinho si gioca a Torino l'ultima chance per evitare l'eliminazione. Diretta TV e in streaming su Amazon Prime Video.

21:26

Di Gregorio e Kelly, anticipo provvidenziale

Un errore in disimpegno di Locatelli innesca l'azione del Benfica. Kelly e Di Gregorio (bella parata) in chiusura sventano la minaccia su Sudakov.

Immagine
A cura di Maurizio De Santis
21:23

Yildiz sempre pericoloso, il tiro sfiora il palo alla sinistra di Trubin

È sempre Yildiz il calciatore più pericoloso della Juve. Sua la conclusione che al 17° sfiora il palo alla sinistra di Trubin. Tutto nasce da una palla recuperata da Locatelli che il turco riceve, addomestica, si accentra e poi tira. Ma con poca fortuna.

A cura di Maurizio De Santis
21:17

La risposa della Juve affidata a Yildiz

Botta e risposta, la Juve si fa viva al 9° con Yildiz: bello il destro a giro sul secondo palo. Trubin respinge in tuffo, McKennie non ce la fa per il tap in.

A cura di Maurizio De Santis
21:12

Il primo tiro in porta è del Benfica, ma Di Gregorio è pronto

La Juve tiene l'iniziativa ma è il Benfica a tirare per primo in porta. Lo fa all'8° con Sudakov: conclusione di destro sul secondo palo ma Di Gregorio blocca a terra.

A cura di Maurizio De Santis
21:00

Juventus-Benfica, inizia la partita

Dopo l'esecuzione dell'inno della Champions ha inizio Juventus-Benfica. Ad arbitrare è un direttore di gara olandese, Gozubuyuk. I connazionali Inia e Honig sono gli assistenti di linea. Olandese anche il quarto uomo, Manschot. VAR: Van Driessche (Belgio) e AVAR Higler (Olanda).

A cura di Maurizio De Santis
20:59

La classifica della Juve in Champions dopo le partite delle 18:45

Dopo le prime due partite del mercoledì giocate alle 18:45 (Galatasaray-Atletico 1-1 e Qarabag-Eintracht 3-2) la Juve adesso è al 18° posto. Benfica al 28°. Al 24° c'è il Napoli.

A cura di Maurizio De Santis
20:45

Come arriva il Benfica alla partita di oggi

La sfida contro la Juventus è da ultima spiaggia per il Benfica che ha solo 6 punti ed è 28° nella classifica generale di Champions League. L'ultimo acuto è stata la vittoria contro il Napoli, che ha permesso ai portoghesi di restare ancora in corsa ma devono vincere oggi a Torino e battere anche il Real Madrid nell'ultimo turno al Da Luz per sperare in una qualificazione ai playoff tutta in salita. Quota 12 punti, infatti, rischia di non bastare ed è strettamente vincolata a una serie di risultati favorevoli che dovrebbero arrivare dagli altri campi.

A cura di Maurizio De Santis
20:30

Come arriva la Juventus alla partita di oggi

La Juventus ha 9 punti ed è 17ª nella classifica del girone unico di Champions League. Le ultime due vittorie contro Bodo Glimt e Pafos hanno raddrizzato la stagione di Coppa dei bianconeri, manca l'ultimo tassello: qualificarsi almeno ai playoff. Benfica (oggi) e Monaco (ultimo turno) offrono alla squadra di Spalletti sia la possibilità di restare in corsa per gli ottavi sia (ma serve una combinazione di risultati favorevole) piazzarsi tra le prime otto, evitando così la coda degli spareggi.

A cura di Maurizio De Santis
20:15

Juventus-Benfica, le formazioni ufficiali

Le scelte di formazione di Spalletti e Mourinho per la partita di Champions League:

JUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti.
Indisponibili: Rugani, Rouhi, Vlahovic. Diffidati: Cambiaso, Cabal.

BENFICA (4-2-3-1) Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis. All. Mourinho.
Indisponibili: Araujo, Lukebakio, Veloso, Rios, Bah.

A cura di Maurizio De Santis
20:00

Dove vedere Juventus-Benfica di Serie A in TV e streaming

Juventus-Benfica sarà visibile in diretta tv e in streaming su Amazon Prime Video, che trasmette in esclusiva la migliore partita delle italiane al mercoledì. Collegamento con l'Allianz Stadium a partire dalle 19:30, per la consueta carrellata di commenti e interviste a corredo dell'evento, poi alle 21 il fischio d'inizio.  La telecronaca della gara sarà condotta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, con Alessia Tarquinio, Fernando Siani e Alessandro Alciato a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video l'ex arbitro, Gianpaolo Calvarese, si occuperà di spiegare e discutere i vari episodi del match.

A cura di Maurizio De Santis
Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
0 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views