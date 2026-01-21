Juventus-Benfica 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League: Yildiz pericoloso, che rischio con Sudakov

La sfida contro la Juventus è da ultima spiaggia per il Benfica che ha solo 6 punti ed è 28° nella classifica generale di Champions League. L'ultimo acuto è stata la vittoria contro il Napoli, che ha permesso ai portoghesi di restare ancora in corsa ma devono vincere oggi a Torino e battere anche il Real Madrid nell'ultimo turno al Da Luz per sperare in una qualificazione ai playoff tutta in salita. Quota 12 punti, infatti, rischia di non bastare ed è strettamente vincolata a una serie di risultati favorevoli che dovrebbero arrivare dagli altri campi.