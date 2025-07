Italia-Inghilterra femminile in diretta agli Europei: le azzurre si giocano l’accesso alla finale

L'Italia scende in campo contro l'Inghilterra per la sfida valida per la semifinale degli Europei femminili in Svizzera. Le azzurre allenate da Soncin hanno eliminato nell'ultimo turno ai quarti la Norvegia mentre le inglesi hanno battuto la Svezia. Calcio d'inizio alle ore 21:00 a Ginevra, diretta TV in chiaro su Rai 1 e in streaming gratis su RaiPlay.