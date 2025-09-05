Italia-Estonia LIVE, il risultato in diretta della partita per le qualificazioni ai Mondiali 2026

Due vittorie con Estonia e Israele e non potrebbero bastare. Perché la Norvegia ha una differenza reti pesantissima a proprio favore e se l'Italia, approfittando di un crollo degli scandinavi, riuscisse a riacciuffarla in vetta, potrebbe essere condannata proprio per questo alla gogna dei playoff che storicamente oramai si sono trasformati in un buco nero senza fondo per gli azzurri, in chiave mondiale.