Italia-Estonia LIVE, il risultato in diretta della partita per le qualificazioni ai Mondiali 2026

La cronaca in diretta di Italia-Estonia, in programma oggi alle ore 20:45 allo stadio New Balance Stadium di Bergamo e in TV live su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match valido per il girone di qualificazione ai Mondiali 2026.
Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai Mondiali 2026 senza spareggi
Due vittorie con Estonia e Israele e non potrebbero bastare. Perché la Norvegia ha una differenza reti pesantissima a proprio favore e se l'Italia, approfittando di un crollo degli scandinavi, riuscisse a riacciuffarla in vetta, potrebbe essere condannata proprio per questo alla gogna dei playoff che storicamente oramai si sono trasformati in un buco nero senza fondo per gli azzurri, in chiave mondiale.
La classifica del girone dell'Italia prima della partita con l'Estonia
La classifica del Gruppo I per le qualificazioni ai Mondiali è ben delineata e purtroppo vede l'Italia di rincorsa. In vetta troviamo la Norvegia a quota 12 punti dopo 4 match ma soprattutto forte di una differenza reti devastante: 2 subite e 11 fatte. Dietro, c'è Israele con 6 punti in 3 match poi l'Italia che dopo due partite ha 3 punti al pari dell'Estonia che però ne ha già giocate 4. Chiude la Moldavia con zero punti in 3 gare.
La classifica del girone dell'Italia
- Norvegia 12 punti (+11 differenza reti, 4 partite giocate)
- Israele 6 (+1, 3)
- Italia 3 (-1, 2)
- Estonia 3 (-3, 4)
- Moldavia 0 (-8, 3)
Italia-Estonia, le formazioni ufficiali: Kean e Retegui insieme dal primo minuto
ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Tonali, Barella; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. CT: Gattuso
A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P. Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Mancini.
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjønning-Larsen, Paskotši, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Käit, Sinyavskiy; Sappinen. CT Henn
A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets
Italia-Estonia, le formazioni ufficiali: le scelte del nuovo CT Gattuso
Svelata la prima formazione della nuova Italia di Gattuso. Il ct in conferenza stampa ha dato qualche indizio, poi l'esclusione di 4 giocatori che saranno in tribuna ha quasi completato il puzzle ufficializzato a ridosso del fischio di inizio. Un mix tra continuità e voglia di cambiare, soprattutto nella mentalità di chi scenderà in campo: Retegui sarà l'unica punta con Politano, Kean e Zaccagni a supporto.
Dove vedere Italia-Estonia in tv e streaming
Italia-Estonia si gioca stasera alle 20:45 a Bergamo. Sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che vede il debutto assoluto come ct di Gennaro Gattuso. La partita andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20:45 con telecronaca di Alberto Rimedio e Daniele Adani. Il pre-match e il post-match inizierà alle 20:30 e sarà condotto da Alessandro Antinelli, affiancato da Andrea Stramaccioni.