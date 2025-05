Internazionali Roma, oggi Alcaraz-Lajovic e Musetti-Virtanen: orari TV e dove vedere gli italiani in campo in tv e streaming

Gli Internazionali d'Italia vedono oggi l'ingresso dei big del torneo maschile. A Roma faranno il loro esordio infatti Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Lorenzo Musetti. In campo pure Medvedev, Passaro e Darderi. Tra le donne c'è la numero 1 WTA Aryna Sabalenka. Alcaraz-Lajovic e Musetti-Virtanen si tengono di pomeriggio. Diretta integrale (maschile e femminile) su Sky, con streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Un incontro maschile in diretta in chiaro su Rai 2. Mentre su Supertennis si potrà seguire il torneo femminile. Si comincia alle ore 11.

24 minuti fa 08:00 Alcaraz-Lajovic in campo alle 13: dove vederla in TV Farà il suo esordio a Roma Carlos Alcaraz, che sul Campo Centrale scenderà in campo presumibilmente attorno le ore 13 contro il qualificato Lajovic. Partita molto più dura di quanto sembra. Lo spagnolo non è al top e deve capire come sta, il serbo si è qualificato, sì, ma ha una carriera alle spalle e può dare fastidio. In campo su Sky, streaming Sky Go e NOW, ma dopo il termine di Sabalenka-Potapova. A cura di Alessio Morra 1 ora fa 07:00 Internazionali d'Italia, gli italiani in campo e il programma di oggi: orari e dove vedere le partite Lorenzo Musetti, che negli ultimi due tornei 1000 ha giocato una finale (Monte Carlo) e una semifinale (a Madrid), farà il suo esordio oggi a Roma contro il finlandese Otto Virtanen. Un match che lo vede favoritissimo. Si parte non prima delle 15 sul Campo Centrale. Sul GrandStand apre Passaro con Dimitrov alle 11, chiude Darderi con Draper, non prima dele 19. A cura di Alessio Morra