ATP Roma, oggi Paolini-Sun e Cinà-Navone: orari TV e dove vedere gli italiani in campo in tv e streaming

Matteo Arnaldi aprirà il programma sul campo centrale degli Internazionali d'Italia in questo giovedì 8 maggio. Il tennista italiano sfiderà Roberto Bautista Agut. Questo è il loro primo confronto diretto. Il ligure è reduce da uno splendido torneo giocato a Madrid, mentre lo spagnolo, che è stato top ten, è in calo, ha vinto solo quattro partite in questa stagione. Arnaldi favorito per l'incontro che inizierà alle ore 11. Diretta TV su Sky, canale 201 (Sky Sport Uno). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW.