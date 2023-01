Inter-Parma in diretta, formazioni ufficiali: Inzaghi punta sulla coppia Lautaro-Correa, Buffon titolare

Inter-Parma di Coppa Italia, la cronaca in diretta della partita e le ultime news sulle formazioni ufficiali. I nerazzurri di Inzaghi, in piena emergenza infortuni, affrontano il Parma nella prima partita degli ottavi del torneo: calcio d'inizio alle ore 21:00, diretta TV su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity. In palio i quarti di finale contro la vincente di Atalanta-Spezia.

Le formazioni ufficiali di Inter-Parma. Inzaghi punta sulla coppia argentina Lautaro-Correa. Tra i pali dei ducali l'eterno Gigi Buffon.

INTER (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Correa. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Buffon; Del Prato, Balogh, Osorio, Valenti; Estevez, Bernabè, Sohm; Bendyczak, Vazquez, Man. Allenatore: Fabio Pecchia.

