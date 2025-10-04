Inter-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Inter-Cremonese per la 6^ giornata di Serie A. Ballottaggio Bonny-Pio Esposito in attacco per affiancare Lautaro Martinez in sostituzione dell'infortunato Thuram. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Come arriva la Cremonese
La Cremonese di Nicola è sicuramente una delle grandi sorprese di questo inizio campionato di Serie A. I grigiorossi sono riusciti a pareggiare 1-1 nell'ultimo turno sul difficile campo del Como di Fabregas. Un punteggio che permette alla Cremo di portarsi al settimo posto con 9 punti in classifica e ancora con zero sconfitte. Un cammino importante per i lombardi che tornati in massima serie dopo due stagioni.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter arriva a questa partita dopo aver vinto l'ultimo turno di Champions 3-0 contro lo Slavia Praga. In campionato invece i nerazzurri sono stati in grado di rialzarsi e prima degli impegni europei avevano battuto il Cagliari in Sardegna con il primo gol di Pio Esposito. Nel mezzo però Chivu dovrà fare i conti con l'infortunio di Thuram il quale potrebbe restare fuori per diverse partite.
Inter-Cremonese, le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu
CREMONESE (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Bondo, Grassi, Vazquez Pezzella; Johnsen, Sanabria. All. Nicola
Dove vedere Inter-Cremonese di Serie A in TV e streaming
Inter-Cremonese, sfida valida per la 6ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 4 ottobre 2025 alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky. Telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin.