Inter-Cremonese LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

Inter-Cremonese, sfida valida per la 6ª giornata di Serie A, si disputerà sabato 4 ottobre 2025 alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv su DAZN 1, canale 214 di Sky. Telecronaca di Riccardo Mancini e commento tecnico di Dario Marcolin.