Inter-Como LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Inter-Como per la 14ª giornata di Serie A. Partita di altissima classifica tra le squadre di Fabregas e Chivu, che distano appena tre punti in classifica. Diretta TV su DAZN e in streaming su DAZN.
Come arriva il Como
La squadra di Fabregas è quella con la serie di imbattibilità più ampia dopo il Milan. Entrambe hanno perso solo una partita in campionato. Il Milan alla prima giornata, il Como alla seconda. I lariani hanno vinto 5-1 in casa del Torino e vinto 2-0 con il Sassuolo nell'ultimo turno.
Come arriva l'Inter alla partita di oggi
L'Inter aveva perso le due partite seguenti la sosta: 0-1 nel derby con il Milan e 2-1 in Champions contro l'Atletico Madrid. Ma la squadra che non pareggia mai si è riscattata battendo 2-0 il Pisa a domicilio (doppietta di Lautaro) e 5-1 il Venezia in Coppa Italia.
Inter-Como, le formazioni ufficiali
Le formazioni di Inter-Como, queste le scelte di Chivu e Fabregas:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Chivu
COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Morata. Allenatore: Fabregas
Dove vedere Inter-Como di Serie A in TV e streaming
La partita della 14ª giornata di Serie A tra l'Inter e il Como prenderà il via tra un'ora, alle ore 18, e si potrà seguire in diretta TV solo su DAZN. Sarà così anche per la diretta streaming, sempre esclusiva di DAZN.