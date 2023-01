Inter-Atalanta di Coppa Italia 0-0, risultato in diretta: Toloi tocca in area col braccio, per Chiffi e il VAR tutto regolare

Inter-Atalanta apre la serie dei quarti di finale di Coppa Italia, alle 21:00 a San Siro. Una gara secca, ovvero che prevede i tempi supplementari e i calci di rigore in caso di parità nel punteggio. In TV e in streaming si può seguire sul Digitale Terrestre tramite Canale 5, sul web collegandosi al sito sportmediaset.it oppure collegandosi al portale Mediaset Infinity. In entrambi i casi la partita è in chiaro e senza costi aggiuntivi. Chi si qualifica, in semifinale troverà la vincente di Lazio-Juventus.

Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta

INTER – Onana, Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Lautaro

ATALANTA – Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Boga; Zapata

0