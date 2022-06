Inghilterra-Italia, formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming: Mancini con Scamacca titolare, Gnonto in panchina

Tutto pronto per l'atto numero tre di questa Nations League che ha dato finalmente risultati più che confortanti di crescita per la Nazionale di Roberto Mancini. Partiti dalle ceneri della brutta sconfitta contro l'Argentina alla Finalissima di Wembley, si è passati da Germania e Ungheria per ritornare in Inghilterra, questa volta a Wolverhampton, per giocare contro i Leoni britannici.

Sarà richiesto un ulteriore salto di qualità sia nel gioco sia nella mentalità per una sfida che ha il sapore antico della rivincita dell'ultimo Europeo. Per Mancini continueranno le ‘sperimentazioni' del nuovo ciclo che iniziato a cavallo della Nations League nel tentativo di trovare un nuovo assetto vincente. Il 4-3-3 non si tocca, ma potrebbero ruotare otto giocatori rispetto alla partita con l'Ungheria. Donnarumma, Mancini e Spinazzola gli unici confermati, tridente inedito con Cancellieri, Scamacca e Caprari.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Tonali, Locatelli, Pessina; Cancellieri, Scamacca, Caprari. Ct: Mancini.