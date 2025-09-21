Serie A
Inter-Sassuolo live, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta di Inter-Sassuolo, gara valida per la 4a giornata di Serie A.

21 Settembre 2025 20:00
Ultimo agg. 20:26
La diretta live della partita Inter-Sassuolo per la 4ª giornata di Serie A. In diretta su DAZN in esclusiva, con fischio di inizio del match di San Siro alle 20:45. I nerazzurri di Chivu ripartono dal doppio KO contro Udinese e Juventus, il Sassuolo dalla vittoria sulla Lazio

20:25

Come arriva l'Inter alla partita contro il Sassuolo

Cristian Chivu deve ripartire obbligatoriamente dalla vittoria in Champions League contro l'Ajax. Sperando che le tossine europee non incidano già sulla testa e nelle gambe dei suoi giocatori. In campionato c'è da recuperare tanto: solo 3 punti in tre gare, con il Napoli che veleggia a punteggio pieno, in vetta alla classifica

A cura di Alessio Pediglieri
20:15

Dove vedere Inter-Sassuolo di Serie A in TV e streaming

Se si vuole vedere Inter-Sassuolo in TV o streaming, la partita è trasmessa in esclusiva da DAZN per i suoi abbonati. Se si è utente di Sky, la si può guardare su DAZN 1 ( il canale 214 su Sky), ma solo se si ha attivato la Zona DAZN. In questo caso, il match è visibile anche sull'app SkyGo

A cura di Alessio Pediglieri
20:00

Le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo: non gioca Lautaro

INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All.: Chivu.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, I. Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso.

A cura di Alessio Morra
