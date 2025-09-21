Inter-Sassuolo live, risultato in diretta della partita di Serie A

La diretta live della partita Inter-Sassuolo per la 4ª giornata di Serie A. In diretta su DAZN in esclusiva, con fischio di inizio del match di San Siro alle 20:45. I nerazzurri di Chivu ripartono dal doppio KO contro Udinese e Juventus, il Sassuolo dalla vittoria sulla Lazio
Come arriva l'Inter alla partita contro il Sassuolo
Cristian Chivu deve ripartire obbligatoriamente dalla vittoria in Champions League contro l'Ajax. Sperando che le tossine europee non incidano già sulla testa e nelle gambe dei suoi giocatori. In campionato c'è da recuperare tanto: solo 3 punti in tre gare, con il Napoli che veleggia a punteggio pieno, in vetta alla classifica
Dove vedere Inter-Sassuolo di Serie A in TV e streaming
Se si vuole vedere Inter-Sassuolo in TV o streaming, la partita è trasmessa in esclusiva da DAZN per i suoi abbonati. Se si è utente di Sky, la si può guardare su DAZN 1 ( il canale 214 su Sky), ma solo se si ha attivato la Zona DAZN. In questo caso, il match è visibile anche sull'app SkyGo
Le formazioni ufficiali di Inter-Sassuolo: non gioca Lautaro
INTER (3-5-2): J. Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Pio Esposito, Thuram. All.: Chivu.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, I. Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Grosso.