Giro d’Italia 2023, la tappa di oggi Longarone – Tre Cime di Lavaredo: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Oggi, venerdì 26 maggio con la 19a frazione siamo arrivati alla "Tappa", quella con la "T" maiuscola che darà uno scrollone alla classifica generale con una frazione alpina che si concluderà con la nuova Cima Coppi – dopo l'esclusione del Gran San Bernardo – sulle Tre Cime di Lavaredo. Totalmente dedicata agli scalatori che proveranno a dire la loro tra scatti e tentativi di fuga. Poi, i big di classifica dove si gioca la maglia rosa.

Non c'è respiro per la diciannovesima tappa con continue salite e cime da scalare: 5 GPM, tre di prima categoria e due di seconda. Si parte con una salita pedalabile lunghissima poi si farà qausi subito sul serio con un dislivello totale di 5.400 metri

Numero tappa: 19ª tappa Longarone – Tre Cime di Lavaredo

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:30

Percorso tappa: montuoso

Lunghezza: 183 km

Dislivello: 5.400 mt

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 19ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Longarone – Tre Cime di Lavaredo

Un percorso che vede la carovana rosa subito pedalare in salita, costante ma facile per tutti. Fino a Caprile quando si inizierà a fare sul serio e non ci sarà un attimo di respiro. Il primo GPM è Passo Campolongo, di seconda categoria, poi due di prima categoria che non ammettono stanchezze: il Valparola e il Giau. Antipasto per un arrivo d'altri tempi sulle Tre Cime dopo le Tre Croci, l'ultima parte non lascerà scampo a molti.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Si inizia alle 12:30 poi per cinque ore in sella sulle Alpi. Il paesaggio è straordinario il clima previsto fresco, non ci dovrebbe essere il maltempo della prima settimana. Si parte da Longarone e poi su è giù fino a Cortina D'Ampezzo. Da lì l'ultimo tratto, tremendo di tappa con il Passo Tre Corci che darà il là all'ultima erta nello spettacolo dell'arrivo a Lavaredo.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Ovviamente i soliti noti, al di là della classifica e dei distacchi: Thomas, Roglic, Almeida. Si spera anche in una giornata importante di Damiano Caruso per i nostri colori. Dopotutto, qui si decide il Giro d'Italia 2023 e ci si ritaglia un po' di storia e gloria personale.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0