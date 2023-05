Giro d’Italia 2023, la tappa di oggi Sabbio Chiese – Monte Bondone: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Inizia la terza settimana del Giro d'Italia 2023 e oggi martedì 23 maggio si corre la 16ª tappa, da Sabbio Chiese al Monte Bondone, con un percorso interamente alpino dove ci saranno certamente smottamenti in classifica generale, con i migliori che finalmente si daranno battaglia. 203 chilometri complessivi, per un dislivello di oltre 5 mila metri e ben cinque GPM lungo il tragitto.

Si riparte da una classifica generale cristallizzata dopo due settimane dove la maglia rosa è passata per opportunità sulle spalle di Armirail, lasciando libere da pressioni le squadre dei migliori, in primis la INEOS di Thomas e la JUMBO di Roglic. Sono loro che dovranno rompere gli indugi ma attenzione anche agli scalatori puri. Altri due nomi che faranno parlare di sè: Joao Almeida e il nostro Damiano Caruso.

Numero tappa: 16ª tappa Sabbio Chiese – Monte Bondone

Orario di partenza: 10:50

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: montuoso

Lunghezza: 203 km

Dislivello: 5.200 mt

La tappa di oggi del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Sabbio Chiese – Monte Bondone

Una frazione lunga, difficile e che lascerà il segno. Anche se si inizia con una certa tranquillità con i primi 60 chilometri pianeggianti, quando si arriva ai piedi del Passo di Santa Barbara inizierà la bagarre. Salita di 12 km, per un GPM di 1a categoria con pendenze anche in doppia cifra e una media dell'8%. Giusto il tempo di scollinare che c'è un'altra erta di giornata con il 7% del Passo Bordala., che spinge la carovana sui 3.700 metri d'altitudine. Due impegni che potrebbero scremare il gruppo chiamato ad una lunga discesa e a due salite intermendie: Matassone (11,4 km al 5,6%) e Serrada (17,5 km al 5,5%). Poi, il gran finale col Monte Bondone e i suoi 20 chilometri di ascesa fino al traguardo. Una salita lunga e impegnativa che tocca picchi al 15% e per lunghi tratti non scende dalla doppia cifra.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Sarà una tappa lunga, articolata in diversi tratti decisivi e che imporrà fatiche importanti ai corridori. La partenza del plotone al chilometro zero è anticipata rispetto al previsto: 10:50 l'appuntamento per il via. Poi 203 chilometri con arrivo previsto tra le 17:15 e le 17:30 dopo non meno di sei ore in bicicletta. Si parte dalla Provincia di Brescia, verso il Lago di Garda per poi passare in Trentino Alto Adige nella Provincia di Trento dove si conclude la tappa.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Alpi vere, terza settimana, classifica generale molto corta. Tre elementi che scateneranno la sfida sin dalla prima erta di giornata dopo 65 chilometri di pianura. Da quel momento altri 130 chilometri di attacchi, scatti e contrattacchi. Thomas e Roglic sono attesi da un testa a testa che si aspetta da 15 giorni, ma altri outsider potrebbero prendersi la gloria di giornata. Come Almeida o il nostro Caruso, pronti a dare battaglia ai due indiscussi favoriti.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

