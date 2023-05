Il Giro si accende sul Monte Bondone: crolla Roglic, Almeida vince la tappa, Thomas in maglia rosa Tutto si risolve come previsto sull’erta finale della 16a tappa dove Roglic entra in difficoltà e cede. Ne approfittano Almeida e Thomas: il capitano della UAE vince la tappa, con Thomas che ritorna in rosa.

A cura di Alessio Pediglieri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Finalmente i migliori sono usciti allo scoperto della 16a tappa, la prima della terza settimana del Giro d'Italia. Sulla salita del Bondone Roglic ha ceduto quasi di schianto a 3 chilometri dal traguardo con Almeida e Thomas che sono andati in fuga. Il capitano della INEOS si è preso la maglia rosa.

Nella parte iniziale di tappa sui due primi GPM di giornata un gruppo nutrito di fuggitivi, in 25, ha provato a prendere il largo ma il gruppo maglia rosa e dei migliori non ha permesso che il gap superasse i 3 minuti. Tutto sotto controllo soprattutto per Thomas che si è ritrovato con due compagni della INEOS in testa ma non per Primoz Roglic che invece ha dovuto mettere i propri compagni di squadra a tirare in testa al plotone.

Nessun movimento tra gli uomini di classifica a metà gara anche se alla terza ascesa di giornata si registra il distacco di Sivakov, compagno di squadra di Thomas alla INEOS, in chiara difficoltà sul Matassone (terzo GPM di giornata, di 2a categoria). In testa però il gruppetto si sfilaccia con lo scatto dei due dell'Astana con Scaroni e Pronskiy che si prendono oltre 5 minuti dal gruppo rosa e quasi 2 dal primo gruppo inseguitori. Difficoltà nella difficoltà, inizia anche a piovere in piena discesa complicando le manovre di rientro da parte dei ritardatari.

A inizio della salita verso Serrada, scoppia la bagarre: in testa i due Astana vengono inseguiti da un gruppo sempre più esile di fuggitivi, mentre il plotone maglia rosa viene preso in mano dalla Jumbo di Roglic. Sul Serrada, i due Astana vengono fagocitati dagli inseguitori trascinati dalla AG2R che con Aurelien Paret-Peintre può ambire alla nuova maglia rosa col gruppo di Armirail a oltre 4 minuti.

Come previsto la tappa si decide sul Monte Bondone, ultima immane fatica di giornata dove i fuggitivi arrivano con un vantaggio importante di oltre 4 minuti. Tra i 13 di testa è subito bagarre con gli scalatori puri che si preparano al rush finale per la gloria di giornata mentre c'è battaglia anche per la maglia rosa con Paret-Peintre che prova a strapparla ad Armirail. Dietro, il gruppo dei migliori e dei più forti che si controllano marcandosi stretti. Ma quando prima la Jumbo poi la UAE aumentano i giri la fuga vede svanire tutto il vantaggio cumulato.

Sul Monte Bondone Armirail cede di schianto e lascia ogni speranza di tenere la maglia rosa che passa sulle spalle di Thomas che sfida Almeida e Roglic fino all'arrivo: dove il capitano della Visma crolla a 3 dl traguardo lasciando via libera alla figa a due tra Almeida e Thomas. Con il capitano della UAE che vince la tappa e Thomas che ritorna in rosa.