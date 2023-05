Giro d’Italia 2023, oggi 12ª tappa Bra – Rivoli: percorso, orari, favoriti e dove vederla in TV

Oggi, giovedì 18 maggio si corre la 12ª tappa del Giro d'Italia che porta da Bra a Rivoli in un percorso ondulato, di quasi 180 chilometri in cui potrebbero esserci delle fughe di giornata. Un tracciato nervoso che si può dividere in tre parti, con i primi 50 km collinari e poi 75 km di pianura. Per il circuito finale finale di 54 km che prevede la salita al Colle Braida.

Curve, saliscendi, ondulazioni costanti per gran parte della prima fase che darà vita a prove tecniche di fuga, poi l'erta finale per chi avrà ancora voglia e forza di pedalare, soprattutto tra gli uomini di classifica che vorranno provare a creare preoccupazioni ai primi. Da tenere sotto controllo, sempre il meteo che è stato protagonista – in negativo – delle scorse giornate.

Numero tappa: 12ª tappa Bra – Rivoli

Orario di partenza: 12:30

Orario di arrivo: 17:10

Percorso tappa: ondulato

Lunghezza: 179 km

Dislivello: 2.300 m

Diretta TV: Rai 2/RaiSportHD (in chiaro), Eurosport 1Diretta streaming: RaiPlay (in chiaro), Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

La 12ª tappa del Giro d’Italia: percorso e altimetria della Bra – Rivoli

I primi 50 chilometri promettono battaglia immediata con un percorso tortuoso, ondulato e ricco di curve che potrebbero favorire chi vorrà osare e lasciare soprattutto il numeroso plotone. Per prendere vantaggio importante in vista della seconda parte della tappa che permetterà di riprendere i fuggitivi nel momento in cui il vantaggio non sarà importante. Interessante anche il circuito finale a Rivoli dove c'è la ver asperità di giornata, il Colle Braida, GPM di seconda categoria che si pone a 20km dall'arrivo e che potrebbe regalare ulteriori scatti e sorprese.

Dove passa la Corsa Rosa e a che ora: gli orari

Una tappa che non presenta una lunghezza eccessiva, 179 km e che attraversa i colli delle Langhe che presentano soprattutto all'inizio un tracciato costellato da saliscendi continui. Partenza alle 12:30 e arrivo previsto attorno alle 17:15, con due sprint a Ceresole d'alba all'80° chilometro, e a Buttigliera Alta al 135°. Insidioso l'arrivo, in leggera salita ma soprattutto uno strappetto all'8% che potrebbe spezzare le gambe a molti.

I favoriti per la vittoria nella tappa di oggi

Tappa di difficile interpretazione, non adatta a velocisti puri ma nemmeno adatta per fughe da classifica. Tutto dipenderà come verranno corsi i primi 40/540 chilometri dove ci potrebbero essere scatti e tentativi. La classifica generale non dovrebbe comunque subire scossoni, mentre al traguardo potrebbe comunque arrivare un gruppetto ristretto di ciclisti.

Dove vedere il Giro d’Italia in TV in chiaro e streaming

La diretta TV in chiaro sarà affidata a RaiSportHD e a Rai2, mentre la diretta TV in abbonamento sarà visibile su Eurosport 1. Lo streaming gratuito è a disposizione di tutti sul portale Rai, RaiPlay, mentre il live streaming a pagamento si basa su diverse soluzioni: eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Giro d'Italia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0