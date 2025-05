Genoa-Milan LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025

19:50 A dirigere il match ci sarà l’arbitro Giuseppe Collu, della sezione di Cagliari. Gli assistenti saranno Costanzo e Passeri. Il quarto uomo sarà Santoro. In sala VAR, infine, ci saranno Gariglio e Mazzoleni.

Conceicao ritrova Jovic dal 1’ ma esclude a sorpresa Leao, schierando Loftus-Cheek affianco a Pulisic in zona trequarti. In mediana confermati Fofana e Reijnders, così come Jimenez e Theo Hernandez sulle corsie laterali. Davanti alla porta difesa da Maignan ci saranno Tomori, Gabbia e Pavlovic.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Milan risponde con un 3-4-2-1: Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Jimenez, Fofana, Reijnders, Theo Hernandez – Pulisic, Loftus-Cheek – Jovic.

Vieira stravolge la formazione vista col Como, tornando a schierare Pinamonti come riferimento offensivo, sostenuto alle spalle da Norton-Cuffy, Messias e Thorsby. Ancora assente Miretti, in mezzo al campo andranno Frendrup e Masini, mentre in difesa ci saranno Sabelli e Martin ai lati di De Winter e Vasquez. Tra i pali va Leali.

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa scende in campo con un 4-2-3-1: Leali – Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin – Frendrup, Masini – Norton-Cuffy, Messias, Thorsby – Pinamonti.

Questa sarà la 112a sfida tra Genoa e Milan in Serie A. I rossoneri conducono per 55 vittorie a 20, con 36 pareggi a completare il quadro generale. Il Grifone, inoltre, ha registrato più segni ‘X’ nel torneo solamente contro la Fiorentina (39 – a quota 36 anche col Napoli).

Dall’altro, invece, il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite tra tutte le competizioni e potrebbe arrivare a quota tre per la prima volta dal periodo tra settembre e ottobre 2023 (contro Lazio, Borussia Dortmund e proprio col Genoa in quel caso).

Il Genoa ha perso le ultime due partite di Serie A e nelle ultime tre non ha trovato la via del gol. I liguri non perdono tre gare consecutive di campionato da settembre-ottobre 2024 e non rimangono a secco per quattro turni consecutivi dal periodo tra gennaio e febbraio 2022.

A chiudere il 35° turno di Serie A toccherà al Genoa di Patrick Vieira e al Milan di Sergio Conceicao, che si sfideranno al Ferraris di Genova.