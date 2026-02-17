Galatasaray-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions

La Juventus arriva alla partita di oggi dopo la beffa della sconfitta subita a Milano contro l'Inter. Un risultato amaro e inaccettabile per quanto accaduto sul campo, a causa dell'espulsione di Kalulu provocata dalla simulazione di Bastoni. Un episodio che ha avuto strascichi di forte polemica (come sottolineato anche da Spalletti in conferenza), conseguenze disciplinari (la squalifica di Kalulu, le inibizioni a Chiellini e Comolli) e sportive (bianconeri in ritardo nella corsa alla zona Champions). Quanto alla formazione: Thuram ha superato l'ultimo provino, ci sarà con Locatelli e Koopmeiners. David non convocato: dal 1′ dovrebbe giocare McKennie in posizione di attaccante, nel tridente con Conceiçao e Yildiz.