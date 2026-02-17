Galatasaray-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions

La diretta live della partita Galatasaray-Juventus per l'andata dei playoff di Champions League. La novità dei bianconeri è il ruolo di attaccante che Spalletti ha cucito addosso a McKennie, nel tridente con Conceiçao e Yildiz. Tra le fila dei turchi spiccano gli ex del Napoli, Osimhen e Lang. In campo anche un altro ex "italiano", Torreira. In panchina Lemina e Mauro Icardi. La Juve giocherà il ritorno allo Stadium il 25 febbraio alle 21. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e su NOW.
Come arriva il Galatasaray alla partita di oggi
Alla vigilia della sfida di Champions contro la Juventus i riflettori sono tutti puntati su Victor Osimhen, attaccante ex Napoli che questa sera incrocia Luciano Spalletti (con lui in panchina ha vinto uno scudetto in azzurro). Tra le fila dei turchi anche un altro ex partenopeo: Lang, giunto in prestito perché non ha mai legato con Antonio Conte. La formazione di Okan Buruk è attualmente prima in Superlig: arriva dal netto successo di venerdì scorso (5-1) per l'Eyupspor, scandito dalla tripletta di Icardi.
Come arriva la Juventus alla partita di oggi
La Juventus arriva alla partita di oggi dopo la beffa della sconfitta subita a Milano contro l'Inter. Un risultato amaro e inaccettabile per quanto accaduto sul campo, a causa dell'espulsione di Kalulu provocata dalla simulazione di Bastoni. Un episodio che ha avuto strascichi di forte polemica (come sottolineato anche da Spalletti in conferenza), conseguenze disciplinari (la squalifica di Kalulu, le inibizioni a Chiellini e Comolli) e sportive (bianconeri in ritardo nella corsa alla zona Champions). Quanto alla formazione: Thuram ha superato l'ultimo provino, ci sarà con Locatelli e Koopmeiners. David non convocato: dal 1′ dovrebbe giocare McKennie in posizione di attaccante, nel tridente con Conceiçao e Yildiz.
Galatasaray-Juventus, le formazioni ufficiali
Di seguito le formazioni ufficiali di Galatasaray-Juventus:
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara; Yilmaz, Yunus Akgün, Lang; Osimhen. All.: Okan Buruk.
Juventus (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz. All.: Spalletti.
Dove vedere Galatasaray-Juventus di Champions in TV e streaming
L'andata dei playoff di Champions League sarà visibile in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (numero 201) e Sky Calcio 251. Diretta streaming garantita su Sky Go per gli utenti della piattaforma satellitare e sul servizio live on demand NOW (previo pagamento del pass sport). Telecronaca affidata a Federico Zancan, commento tecnico di Giancarlo Marocchi, inviati Giovanni Guardalà e Gianluca Di Marzio.