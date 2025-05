Formula 1, oggi le qualifiche del GP Imola: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Si disputano oggi pomeriggio le Qualifiche del Gran Premio dell'Emilia Romagna, che si tiene a Imola. Essendo una gara italiana c'è la diretta in chiaro sia delle Qualifiche che del Gp. Dunque alle ore 16 live in della lotta per la pole position su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Diretta in chiaro anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming possibile con Sky Go e NOW per abbonati e tv8.it.