Formula 1, oggi le qualifiche del GP Abu Dhabi: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Verstappen sfida Norris

Il programma del weekend di F1: domani la gara
Oggi le Qualifiche che determineranno la Griglia di Partenza del Gran Premio di Abu Dhabi. Domenica la gara, l'ultima della stagione che designerà il campione del mondo 2025: sarà la quinta volta di Max o la prima di Lando o la prima di Oscar?
Le caratteristiche del circuito Yas Marina per le Qualifiche di oggi
Il circuito di Yas Marina è in Formula 1 per il diciassettesimo anno consecutivo. Circuito misto, con una parte mista e due lunghi rettilinei che possono permettere diversi sorpassi. Serve un assetto misto per riuscire a rendere ad altissimi livelli.
Dove vedere le qualifiche della Formula 1 oggi in diretta e in differita
Bisogna aspettare le 15 per vedere il via delle Qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi. Si partirà puntuali e dopo un'ora si scoprirà il nome dell'ultimo pole-man del 2025.
I risultati e i tempi di FP1 e FP2: Norris meglio di Verstappen
I tempi delle Fp1, disputate totalmente di giorno, sono poco significativi, perché mancavano anche nove piloti titolari. Nella seconda sessione Lando Norris è stato il più veloce ed ha rifilato tre decimi a Max Verstappen. Terzo Russell, ottavo Leclerc. Hamilton quattordicesimo.
Questa di oggi è una giornata importante per l'assegnazione del Mondiale di Formula 1. Le Qualifiche hanno un ruolo non decisivo ma assai indicativo per la lotta tra Norris, Verstappen e Piastri. Si parte alle ore 15. La lotta per la pole position si potrà seguire in diretta solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Telecronaca di Vanzini, Chinchero e Gené. Streaming possibile con Sky Go e NOW sempre per abbonati. In chiaro le Qualifiche saranno in differita su TV8, dalle ore 17:30.