Formula 1, oggi le qualifiche del GP Abu Dhabi: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Verstappen sfida Norris

Questa di oggi è una giornata importante per l'assegnazione del Mondiale di Formula 1. Le Qualifiche hanno un ruolo non decisivo ma assai indicativo per la lotta tra Norris, Verstappen e Piastri. Si parte alle ore 15. La lotta per la pole position si potrà seguire in diretta solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Telecronaca di Vanzini, Chinchero e Gené. Streaming possibile con Sky Go e NOW sempre per abbonati. In chiaro le Qualifiche saranno in differita su TV8, dalle ore 17:30.