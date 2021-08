F1 diretta GP Ungheria, LIVE: Ocon al comando, Hamilton è ultimo

Alle ore 15 prenderà il via il Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2021. All'Hungaroring ci si attende la resa dei conti tra Hamilton e Verstappen, che a parole non se le sono mandate a dire in questi ultimi giorni. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport F1). Il GP Ungheria si potrà anche seguire in streaming tramite Sky Go (possono farlo gli abbonati Sky) e su Now. Inoltre il GP sarà trasmesso in chiaro da TV8, ma in differita.