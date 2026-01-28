F1, test in Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista per il day-3, attesa per la Ferrari

Oggi la Formula 1 torna in pista per il day-3 dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Attesa per capire se la Ferrari scenderà in pista con Leclerc e Hamilton dopo il debutto di ieri. La sessione odierna inizia alle ore 9 e si conclude alle ore 17. Non sono previsti la diretta TV e il live streaming dei test che si disputano a porte chiuse. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
Il meteo di oggi al Montmelò per il day-3 dei Test F1 2026 di Barcellona
Dopo aver condizionato l'intera giornata di ieri, oggi la pioggia potrebbe tornare a far capolino sul circuito del Montmelò. Secondo le previsioni infatti sul tracciato catalano ci potrebbero essere delle precipitazioni in tarda mattinata e, soprattutto, nel primo pomeriggio.
Quali piloti scenderanno in pista oggi nel day-3 dei test F1 2026 di Barcellona
Il regolamento di questi primi test prestagionali della Formula 1 2026 prevede che ogni team debba scegliere un massimo di tre giorni in cui scendere in pista. Il programma della singola giornata non viene annunciato in anticipo con i team che possono dunque decidere nel corso della giornata se partecipare alla sessione o meno. Si attende dunque per capire quali sono le intenzioni della Ferrari che nella giornata di ieri ha usufruito del suo primo giorno di test: la Scuderia di Maranello potrà dunque decidere di mandare in pista anche oggi Hamilton e Leclerc oppure completare le altre due sessioni a sua disposizione nelle giornate di giovedì e venerdì.
Stesso discorso vale per la Mercedes che invece ha saltato il day-2 dopo aver debuttato nel giorno d'apertura. La Red Bull invece dovrà decidere quando tra oggi, domani e dopodomani, giocarsi il suo ultimo giorno di test a disposizione.
Ciò che è certo è che non ci sarà ancora l'Aston Martin che spera di riuscire a mettere in pista la monoposto almeno negli ultimi due giorni di test, mentre appare certo che oggi ci sarà il debutto della McLaren che ha saltato sia il primo che il secondo giorno di test.
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi a Montmelò: l'orario del day-3
Il day-3 dei test F1 2026 di scena oggi sul circuito di Barcellona al Montmelò inizia alle ore 9. Questo dunque l'orario in cui la pista sarà aperta e i piloti potranno cominciare a girarvi liberamente fino alle ore 18, orario di chiusura di questa terza giornata di shakedown delle nuove monoposto sul tracciato catalano.
Dove vedere i test della F1 2026 oggi in diretta TV e streaming
Tutti e cinque i giorni di test F1 2026 di scena sul tracciato catalano si svolgeranno a porte chiuse. Non è quindi prevista alcuna trasmissione delle immagini in diretta TV e in live streaming dell'azione in pista.