F1, test in Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista per il day-3, attesa per la Ferrari

Il regolamento di questi primi test prestagionali della Formula 1 2026 prevede che ogni team debba scegliere un massimo di tre giorni in cui scendere in pista. Il programma della singola giornata non viene annunciato in anticipo con i team che possono dunque decidere nel corso della giornata se partecipare alla sessione o meno. Si attende dunque per capire quali sono le intenzioni della Ferrari che nella giornata di ieri ha usufruito del suo primo giorno di test: la Scuderia di Maranello potrà dunque decidere di mandare in pista anche oggi Hamilton e Leclerc oppure completare le altre due sessioni a sua disposizione nelle giornate di giovedì e venerdì.

Stesso discorso vale per la Mercedes che invece ha saltato il day-2 dopo aver debuttato nel giorno d'apertura. La Red Bull invece dovrà decidere quando tra oggi, domani e dopodomani, giocarsi il suo ultimo giorno di test a disposizione.

Ciò che è certo è che non ci sarà ancora l'Aston Martin che spera di riuscire a mettere in pista la monoposto almeno negli ultimi due giorni di test, mentre appare certo che oggi ci sarà il debutto della McLaren che ha saltato sia il primo che il secondo giorno di test.