F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e Leclerc

La SF-26 mostrata a Fiorano rappresenta solo il primo stadio del nuovo progetto Ferrari. Quella portata in pista per lo shakedown è infatti una versione iniziale della monoposto, destinata a evolversi rapidamente già a partire da oggi. Nei primi test l’obiettivo principale non sarà la prestazione, ma la solidità del pacchetto: accumulare chilometri, verificare l’affidabilità e raccogliere dati fondamentali per comprendere a fondo il comportamento della vettura.

Lo sviluppo è già previsto durante i test invernali, come ha confermato Loic Serra, alla prima stagione a Maranello da direttore tecnico. Con il nuovo ciclo regolamentare, l’evoluzione della macchina sarà continua e partirà fin dalle prime uscite in pista. Ferrari ha concentrato gran parte del lavoro iniziale sull’architettura della vettura, esplorando più soluzioni possibili prima di definire il concetto da rifinire con gli aggiornamenti.

Sulla stessa linea Fred Vasseur, che sottolinea come nei test di Barcellona la priorità non sarà la prestazione assoluta. La scelta di posticipare il più possibile la giornata demo è servita a guadagnare tempo sullo sviluppo, consapevoli che il processo sarà graduale. La prima verifica positiva è arrivata proprio a Fiorano, dove la vettura ha girato senza inconvenienti, un passo importante in vista dei test ufficiali.