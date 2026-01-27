F1, test di Barcellona in diretta: alle 9:00 piloti in pista, debutto per la Ferrari con Hamilton e Leclerc

Oggi la Formula 1 torna in pista per il day-2 dei test prestagionali del Mondiale 2026 di scena sul circuito di Barcellona al Montmelò. Dopo l'assenza del giorno d'apertura oggi debutterà la Ferrari con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che si alterneranno al volante della nuova SF-26. La sessione odierna inizia alle ore 9 e termina alle ore 17. Non sono previsti la diretta TV e il live streaming dei test che si disputano a porte chiuse. Su Fanpage.it le ultimissime news con gli aggiornamenti in tempo reale.
La diretta streaming dei test di Formula 1: dove vederli
I test F1 2026 di scena a Barcellona sono a porte chiuse e pertanto in nessuno dei cinque giorni previsti sarà possibile seguirli in diretta TV o streaming.
Rischio pioggia oggi al Montmelò
Oggi piloti e team potrebbero fare i conti con la pioggia e l'asfalto bagnato. Secondo le previsioni infatti nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio sul circuito di Barcellona potrebbe arrivare la pioggia che inevitabilmente comprometterà il programma di lavoro impostato inizialmente dai team per la giornata di test odierna.
Quando inizia il Mondiale di Formula 1: la data del primo GP 2026
I test di scena a Barcellona aprono dunque la fase di avvicinamento al Mondiale di Formula 1 2026 che inizierà nel weekend dell'8 marzo da Melbourne con il GP d'Australia.
Il calendario dei test prestagionali per il Mondiale F1 2026
Quest'anno, in virtù della enorme rivoluzione regolamentare, saranno tre le sessioni di test prestagionali prima del Mondiale di Formula 1 2026.
Dopo i cinque giorni di scena sul circuito di Barcellona infatti sono in programma due sessioni da tre giorni ciascuna in Bahrain sul circuito di Sakhir:
- Shakedown a Barcellona dal 26 al 30 gennaio (tre giorni per team)
- Test 1 a Sakhir dall’11 al 13 febbraio
- Test 2 a Sakhir dal 18 al 20 febbraio
Com'è andato il day-1 dei test di Formula 1 2026
Il primo giorno dei test ufficiali di Formula 1 2026 a Barcellona andato in scena ieri ha segnato simbolicamente l’inizio della nuova era tecnica del campionato. A inaugurare la pista del Montmeló è stato Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes W17: lo stesso pilota che, ad Abu Dhabi lo scorso dicembre, aveva utilizzato per l’ultima volta il DRS chiudendo il ciclo regolamentare precedente.
Su undici team iscritti alla stagione 2026, sono state sette le scuderie scese in pista nel day-1, all’interno dei cinque giorni complessivi disponibili, con tre giornate utilizzabili a scelta da ciascun team. Assente la Williams, costretta a rinunciare all’intera sessione catalana dopo il mancato superamento dei crash test e la conseguente non omologazione del telaio. Fuori anche Ferrari, McLaren e Aston Martin: i primi due team debutteranno nella giornata successiva, mentre la squadra di Adrian Newey inizierà solo giovedì, limitando a due i giorni di lavoro.
La giornata inaugurale è stata movimentata da tre bandiere rosse, tutte dovute a problemi di affidabilità: prima lo stop dell’Alpine di Franco Colapinto, poi l’Audi di Gabriel Bortoleto e infine la Racing Bulls di Liam Lawson. Interruzioni considerate normali in questa fase iniziale, con test a porte chiuse pensati proprio per consentire ai team di lavorare senza pressioni su vetture completamente nuove.
Sul piano dei tempi, ancora poco indicativi, Isack Hadjar ha chiuso al comando la giornata con la Red Bull in 1’18”159, dopo aver girato anche al mattino. Alle sue spalle George Russell, subentrato nel pomeriggio ad Antonelli sulla Mercedes, quindi Colapinto. Il giovane italiano aveva chiuso la sessione mattutina secondo, alle spalle dello stesso Hadjar. In pista anche Haas, Cadillac e Audi, con quest’ultima al debutto assoluto in Formula 1.
La Ferrari SF-26 che scenderà in pista nei test F1 non sarà quella vista durante lo shakedown di Fiorano
La SF-26 mostrata a Fiorano rappresenta solo il primo stadio del nuovo progetto Ferrari. Quella portata in pista per lo shakedown è infatti una versione iniziale della monoposto, destinata a evolversi rapidamente già a partire da oggi. Nei primi test l’obiettivo principale non sarà la prestazione, ma la solidità del pacchetto: accumulare chilometri, verificare l’affidabilità e raccogliere dati fondamentali per comprendere a fondo il comportamento della vettura.
Lo sviluppo è già previsto durante i test invernali, come ha confermato Loic Serra, alla prima stagione a Maranello da direttore tecnico. Con il nuovo ciclo regolamentare, l’evoluzione della macchina sarà continua e partirà fin dalle prime uscite in pista. Ferrari ha concentrato gran parte del lavoro iniziale sull’architettura della vettura, esplorando più soluzioni possibili prima di definire il concetto da rifinire con gli aggiornamenti.
Sulla stessa linea Fred Vasseur, che sottolinea come nei test di Barcellona la priorità non sarà la prestazione assoluta. La scelta di posticipare il più possibile la giornata demo è servita a guadagnare tempo sullo sviluppo, consapevoli che il processo sarà graduale. La prima verifica positiva è arrivata proprio a Fiorano, dove la vettura ha girato senza inconvenienti, un passo importante in vista dei test ufficiali.
L'Aston Martin è in ritardo: spera di girare a Barcellona almeno gli ultimi due giorni di test
L’Aston Martin non scende in pista nei primi giorni dei test F1 2026 a Barcellona: la monoposto di Adrian Newey non è ancora pronta e il team di Silverstone spera di riuscire a portare sul tracciato catalano la vettura almeno negli ultimi due giorni di test. Né oggi, né domani quindi l'AMR26 di Alonso e Stroll sarà di scena sul circuito del Montmelò.
Il programma di oggi della Ferrari: quando scendono in pista Hamilton e Leclerc
Oggi la Ferrari comincerà il suo test prestagionale. Ogni team infatti deve scegliere tre dei cinque giorni a disposizione per scendere in pista sul circuito del Montmelò, e la scuderia di Maranello ha optato per oggi, domani e dopodomani.
A far debuttare la SF-26 sul tracciato di Barcellona sarà Charles Leclerc designato per scendere in pista al mattino. Nel pomeriggio invece al volante della nuova monoposto del Cavallino Rampante ci sarà Lewis Hamilton.
Formula 1, a che ora iniziano i test oggi al Montmelò: l'orario
La sessione di oggi dei test F1 2026 sul circuito di Barcellona al Montmelò inizia alle ore 9. Questo dunque l'orario in cui la pista sarà aperta e i piloti potranno cominciare a girarvi liberamente fino alle ore 17, orario di chiusura del day-2.
