F1 GP Brasile, oggi qualifiche e gara sprint: Norris in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Formula 1 oggi in pista per il GP Brasile 2025 a San Paolo: Norris in pole nella gara sprint in programma alle15x:00. Alle 19:00 iniziano le qualifiche che determineranno la pole per la gara di domani. Diretta TV e streaming su Sky e in chiaro anche su TV8. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi
La griglia di partenza della mini gara di F1: Norris in pole
1ª fila: Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes)
2ª fila: Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes)
3ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull)
4ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari)
5ª fila: Isack Hadjar (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Sauber)
6ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Alexander Albon (Williams)
7ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Gabriel Bortoleto (Sauber)
8ª fila: Oliver Bearman (Haas), Franco Colapinto (Alpine)
9ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull)
10ª fila: Esteban Ocon (Haas), Carlos Sainz (Williams)
Dove vedere la F1 oggi: alle 15:00 la gara sprint a Brasile
La Sprint Race del Gran Premio del Brasile scatterà quando in Italia saranno le ore 15. Diretta TV su Sky, canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport F1), che su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Dunque live anche in chiaro.
Formula 1, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Brasile: la diretta su Sky e in chiaro su TV8
Giornata intensissima oggi a Interlagos, dove si terranno in questo sabato 8 novembre sia la Sprint Race che le Qualifiche. La Sprint Race scatterà alle ore 15 e si potrà seguire in diretta sia su Sky che in chiaro su TV8. Mentre le Qualifiche del GP Brasile prenderanno il via alle ore 19 e saranno mandate in onda sia da Sky che da TV8. Streaming con Sky Go, NOW e tv8.it.