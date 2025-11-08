F1 GP Brasile, oggi qualifiche e gara sprint: Norris in pole, orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming

Giornata intensissima oggi a Interlagos, dove si terranno in questo sabato 8 novembre sia la Sprint Race che le Qualifiche. La Sprint Race scatterà alle ore 15 e si potrà seguire in diretta sia su Sky che in chiaro su TV8. Mentre le Qualifiche del GP Brasile prenderanno il via alle ore 19 e saranno mandate in onda sia da Sky che da TV8. Streaming con Sky Go, NOW e tv8.it.